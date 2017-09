Motivado no Nilton Santos: Botafogo conta com torcida para título inédito da Libertadores

Vítor Silva/SSPress/Botafogo

O Botafogo vive um ótimo momento em sua história, neste ano de 2017, conseguiu importantes resultados, que antes da temporada, quase ninguém acreditava, tirando sua torcida apaixonada e mega supersticiosa, que apoiou o time desde o início.

Após um ano fora do Estádio Nilton Santos, por causa das Olímpiadas Rio 2016, o alvinegro Carioca pode contar com sua casa novamente. Para o retorno, a diretoria resolveu fazer uma customização, deixando o palco do jogo com as cores do time. Deixando sua torcida ainda mais animada e se sentindo cada vez mais em casa.

Com o ano cheio de competições, o time comandado por Jair Ventura deu preferência a pré-libertadores, fase preliminar da principal competição das Américas, onde o fator Casa foi essencial para o time.

Primeira fase da Pré-libertadores

Logo na primeira fase, o alvinegro enfrentou o tradicional time Chileno, o Colo-Colo. Com enorme festa de sua torcida, e com um mosaico que portava a frase: “Lutem por nós”, pudemos ver aquele Botafogo que contagia, lutando por todos os lances e demonstrando muita vontade. O Glorioso saiu com importante vantagem, fazendo 2 a 1, com Airton marcando seu primeiro gol com a camisa alvinegra e com Esteban Pavez, marcando contra.

Segunda fase da Pré-Libertadores

Na segunda fase, outro Campeão da América pelo caminho, dessa vez o Olímpia do Paraguai. Novamente a torcida alvinegra compareceu em peso para empurrar o time e não foi diferente, o jogo foi duríssimo, mas Rodrigo Pimpão, xodó da torcida, vestiu novamente a capa de herói e de bicicleta fez o gol para dar certa tranquilidade ao time Carioca.

Após duas fases preliminares, o Botafogo conseguiu a vaga para a fase de Grupos da Libertadores da América. Onde caiu no chamado grupo da morte, mas novamente o time contou com o apoio de sua torcida e conseguiu importantes resultados.

Fase de Grupos

Logo na estreia, o Glorioso recebeu o Estudiantes, clube tradicional argentino, com pouco mais de 30 mil presentes, o clube foi recebido com linda festa. E novamente o time dentro de campo correspondeu a festa da torcida e venceu o jogo por 2 a 1, com gols dos atacantes Roger e Rodrigo Pimpão.

Após jogar duas rodadas fora de casa, o alvinegro recebeu o Barcelona-EQU, com chances de garantir a tão sonhada vaga para as oitavas de final de forma antecipada. Mas diante de sua torcida, veio a primeira derrota em casa na competição, onde os equatorianos acabaram saindo com a vitória e com a tão desejada vaga. Mas o resultado não abalou a torcida, que demonstrou apoio ao time e união.

Duas semanas após a primeira derrota, o Nilton Santos já estava lotado novamente, e dessa vez a torcida alvinegro pôde comemorar muito. O Glorioso, palavra estampada no mosaico, derrotou o Nacional de Medelín e garantiu a vaga para as oitavas de final da Libertadores.

Com a vaga garantida, o alvinegro ainda foi derrotado fora de casa pelo o Estudiantes por 1 a 0, mas nada mais abalava sua imensa torcida.

Oitavas de Final

Nas oitavas de final, o Botafogo se deparava com mais um campeão das Américas, para ser mais exato, o quarto no seu caminho, mas o alvinegro não se intimidou, fez um belo jogo fora de casa e conseguiu a importante vitória por 1 a 0, com gol de João Paulo.

No jogo de volta, tivemos recorde de público no ano no Estádio Nilton Santos, com pouco mais de 40 mil apaixonados, que empurravam o time a todo instante. Motivado, o Glorioso derrotou os uruguaios novamente, com gols de Rodrigo Pimpão e Bruno Silva, garantindo a vaga para as quartas de final. Após o jogo os jogadores ficaram em campo, fazendo a festa com a torcida, demonstrando que juntos, são quase imbatíveis, já que em 6 jogos em casa o Glorioso saiu 5 vezes vitorioso e apenas uma vez derrotado, mantendo uma média de aproximadamente 83%.

O próximo desafio do Botafogo e sua torcida, será nesta quarta-feira (13), onde será realizada a primeira partida das Quartas-de-final, contra o Grêmio no Estádio Nilton Santos, às 21h45. A certeza é que a torcida irá comparecer e fazer outra linda festa em casa.