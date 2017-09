Botafogo e Prefeitura firmam parceria para arborização do Estádio Nilton Santos

(Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo FR)

O Botafogo e a Fundação Parques de Jardins (órgão vinculado à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente) lançarão o projeto “O Rio planta, o Botafogo cuida”, nessa terça-feira (26), às 11h, no Estádio Nilton Santos. A parceria visa o plantio de mudas de árvores para arborizar a casa da equipe de General Severiano e o bairro do Engenho de Dentro.

“É um prazer enorme para o Botafogo participar deste projeto em parceria com a Prefeitura do Rio. O Estádio Nilton Santos está em um processo irreversível de sustentabilidade e esta parceria vem para potencializar esta nova mentalidade”, comemorou o presidente do clube Carlos Eduardo Pereira, que estará presente no evento junto com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, o vice-presidente geral do clube, Nelson Mufarrej Filho, e os ídolos Roberto Miranda, Carlos Roberto e Moreira.

Para a arborização do bairro, serão plantadas cerca de 160 mudas de árvores no interior e no entorno do Estádio Nilton Santos. As ruas do bairro do Engenho de Dentro também serão beneficiadas. Dois exemplos de muda que farão parte do projeto são o Pau-Brasil e o Jequitibá-Açu, símbolo da flora do Rio de Janeiro. “É um presente maravilhoso aos moradores desta região e aos torcedores do Glorioso, meu time de coração. As ruas ficarão repletas de árvores, que garantirão sombra nos dias de calor, proteção nos dias de chuva e mostrarão o caminho para uma cidade sustentável. E o Niltão, que já foi palco de uma Olimpíada, será um estádio integrado à natureza, um símbolo internacional da preocupação com o meio ambiente. Um gol de placa, sem dúvida” destacou Marcelo Crivella.

No entorno do estádio serão plantadas mudas de Pau-ferro, que pode chegar a 20 metros de altura e produzir grande sombreamento para os torcedores. Além disso, o tronco desta árvore é conhecido por ser mesclado entre as cores do time: preto e branco. No interior do Nilton Santos, será plantado o Pau-Brasil e o Jequitibá-Açu. Segundo o idealizador do projeto, Paulo Kleinberger, o Botafogo buscará homenagear seus ídolos, também, com esse novo projeto. “O Botafogo se destaca por sempre homenagear e reverenciar os seus ídolos. Neste projeto, eles mais uma vez serão protagonistas. A ideia é que cada espécie plantada no interior do Estádio esteja associada a ídolos e personalidades da história do clube enquanto as do entorno a personagens botafoguenses da história da cidade do Rio de Janeiro”, afirmou.

Desde o novo visual alvinegro do Estádio Nilton Santos, o Botafogo vem buscando aproximar o estádio dos seus torcedores e dos moradores da região. Para Nelson Mufarrej, esse novo projeto ajudará ainda mais a essa missão do glorioso de criar uma identidade. “Tornar o Nilton Santos um local ainda mais aprazível também vai de encontro ao planejamento estratégico de aproximar o Botafogo da população do entorno, um segmento fundamental para o desenvolvimento do estádio”, completou.

Além do projeto de arborização, a parceria o “Rio planta, o Botafogo cuida” também fará ações nas escolas municipais do Engenho de Dentro, com palestras sobre educação ambiental e preservação das árvores.