Em grande fase, Gatito Fernandez é eleito melhor goleiro da Copa do Brasil

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Vivendo uma grande fase, principalmente pelo bom número nas defesas de pênaltis, o goleiro Gatito Fernandez teve mais uma confirmação do seu bom momento: o arqueiro do Botafogo foi anunciado, minutos depois do apito final da partida entre Cruzeiro e Flamengo, como o melhor goleiro da competição. Em votação popular via redes sociais do torneio, o atleta da equipe de General Severiano superou Fábio, campeão com a Raposa.

Famoso por ter sido decisivo contra o Olimpia, pela Taça Libertadores, Gatito também teve grande contribuição na longínqua campanha da equipe de Jair Ventura, principalmente na partida de ida contra o Sport, pelas oitavas de final, no Estádio Nilton Santos. Bruno Silva havia sido expulso ainda no primeiro tempo e a equipe de Pernambuco pressionou demais o Botafogo, que conseguiu a virada graças a defesas providenciais do paraguaio e uma defesa de pênalti, cobrado por Diego Souza.

A defesa contra o Sport (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

Nas quartas de final, outra grande participação: contra o Atlético/MG, no Estádio Independência, o paraguaio fez uma linda defesa em um chute de Rafael Moura, após uma confusão na área. A bola sobrou para o He-Man, que, mesmo dentro da pequena área, não conseguiu superar Gatito. Essa intervenção foi providencial, já que no jogo da volta o Glorioso venceria por 3 a 0, confirmando sua classificação para as semi-finais.

Essa premiação é mais uma prova do grande momento vivido por Gatito. Contratado junto ao Figueirense, no começo do ano, não teve um bom início, sendo muito perseguido. Aos poucos, foi se adaptando e conquistou a confiança de todos os torcedores. Atualmente, é um dos principais jogadores do elenco Alvinegro, chegando a chamar a atenção até de alguns clubes da Europa – como o Napoli, que se destaca no futebol italiano, que pensou em contratá-lo há alguns meses.