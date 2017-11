Após empate, Gatito garante luta pela classificação para Libertadores: "Estamos focados"

(Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo FR)

Após uma semana conturbada, com polêmica com jogador, protestos da torcida no último jogo e durante os treinos da equipe, o Botafogo foi até o Pacaembu enfrentar o São Paulo e tentar amenizar os ânimos. No entanto, o alvinegro carioca acabou saindo com o empate e caiu para a sétima posição no Campeonato Brasileiro, sendo ultrapassado pelo Flamengo.

Com o fim da partida, o goleiro Gatito Fernandez foi o único a comentar o empate com a imprensa na zona mista. O paraguaio garantiu que, nas últimas rodadas, os botafoguenses irão ter de volta o time guerreiro da temporada para conquistar a vaga na Libertadores. "Daremos o espírito que tivemos o ano todo, de muita luta e entrega", afirmou. Gatito ainda comentou sobre os protestos da torcida no Nilton Santos, durante o último treino. "Estamos focados no nosso trabalho", disse.

Apesar de pressionado, o Botafogo não deixou o emocional afetar a partida e melhorou em campo em relação à partida contra o Atlético Goianiense, na rodada anterior. Foi uma partida equilibrada contra o 12º colocado, São Paulo, e com um maior número de finalizações: 11, contra o 8 do mandante. Para Gatito, que defendeu uma ótima oportunidade de Shaylon, o que faltou para a equipe foi a pontaria. "Não criamos muitas chances, mas o São Paulo também não teve tantas. Tínhamos que ter aproveitado (as chances) melhor".

O Botafogo marcou apenas seis vezes nas últimas 7 partidas e teve apenas duas vitórias. O que mais preocupa a equipe de Jair Ventura é o rendimento dentro de casa, já que, nas últimas 4 partidas, ganhou apenas uma - contra o campeão Corinthians. Para o volante Rodrigo Lindoso, a queda de rendimento no final do campeonato é normal. "Não posso dizer que é o cansaço que tá fazendo a gente perder. Chega na reta final, qualquer time tá assim. Vê os times que estão próximos da gente, 3 ou 4 jogos sem ganhar também. Normal, é do Brasileiro. A gente tá desde o dia 18 de janeiro jogando", explicou.



"Hoje a gente pôde errar menos. Se a gente capricha mais lá na frente, teríamos saído com a vitória. Tivemos boas chances, foi um bom jogo. O empate foi justo. Acontece, é do Brasileiro, não tem jogo fácil. Enfim, é uma fase díficil, mas a gente vai superar", garantiu.

Restam apenas duas partidas para fechar a temporada e garantir uma vaga no G7 para o alvinegro carioca: contra o Palmeiras, fora de casa, no próximo dia 27 e, contra o Cruzeiro, em casa, no dia 3 de dezembro.