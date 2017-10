Apesar de mistério no Ceará, Chamusca garante retornos aos titulares

Foto: Bruno Aragão / cearasc.com

No último treinamento de preparação para o jogo contra o Figueirense pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, o técnico do Ceará, Marcelo Chamusca, decidiu fechar o treino desta quinta-feira (19) e esconder as informações relevantes para o confronto desta sexta-feira (20). Contudo, na coletiva realizando também nesta quinta, o treinador confirmou os retornos de Rafael Pereira e Éverson.

Desde que Chamusca assumiu, o Vovô vinha tentando criar e estabelecer uma base de jogadores no time titular, coisa que conquistou há algumas rodadas. Essa base foi confirmada que não será alterada para o jogo frente a equipe catarinense, mas em relação ao jogo contra o Paraná, os jogadores que estavam suspensos voltam ao time titular.

"Eles [Éverson e Rafael Pereira] voltam. Por enquanto é isso que nós podemos confirmar com relação à escalação, mas aí também fica muito fácil porque a equipe tem um padrão [de titularidade]. Temos tentado procurar repetir e dessa vez temos uma outra situação de fadiga. Devemos definir o time em cima desse caso, mas no geral não deve ter muitas alterações, não", revelou o comandante.

Quando perguntado sobre as mudanças do jogo do Paraná para o contra o Figueirense, o técnico alvinegro acabou fazendo uma breve análise do adversário desta sexta-feira com base no último jogo da equipe, pontuando as linhas baixas, prevendo um jogo difícil e que pode exigir mais das capacidades ofensivas do Ceará.

"Eu acho que enfrentamos um time mais precavido defensivamente. Eles jogaram no último jogo com a linha muito baixa, no início até jogaram com uma linha de cinco atrás, jogando sempre com os 10 jogadores atrás da linha da bola. E aí quando tomaram o gol, saíram mais, abrindo mão da linha de três. Então a diferença [do Paraná] pode se definir pela situação das equipes, dando outras características", observou.

Uma dúvida que paira no 11 inicial é se o treinador manterá Richardson na lateral-direita ou voltará com Tiago Cametá. Caso prefira o retorno do lateral de origem, a dúvida se volta à dupla de volantes, se vai manter Raul e Pedro Ken ou colocará o camisa 26 no lugar de um dos dois.

Ceará e Figueirense jogam nesta sexta-feira (20), pela 31ª rodada da Série B e a expectativa é de casa cheia na Arena Castelão, já que foram vendidos mais de 21 mil ingressos de maneira antecipada até a noite desta quinta (19).