Paulista derrota Chapecoense pelo placar mínimo e avança à semifinal da Copinha

Jogando em casa e com um dos maiores públicos dessa edição da Copa São Paulo 2017, o Paulista, de Jundiaí/SP, abriu o placar logo cedo e conseguiu segurar a pressão da Chapecoense durante toda a partida, assim vencendo por 1 a 0, na noite desta terça-feira (17), no estádio Jayme Cintra, e se classificando às semi-finais da competição. O gol solitário foi marcado por Brayan, aos nove minutos do primeiro tempo.

Em contrapartida, mesmo com a eliminação, a Chapecoense fez história na competição, pois nunca havia passado da primeira fase, e sai com a cabeça erguida do torneio.

Agora, o Paulista aguarda o vencedor de Botafogo e Batatais, que duelam nesta quarta-feira (18). A data da semifinal, assim como o local do duelo, serão divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF)

Paulista abre o placar no início da partida e jogo fica "lá e cá"

A equipe da casa começou pressionando, e logo aos nove minutos, o meia Vitor Hugo arriscou da entrada da área e o goleiro Tiepo fez a defesa, porém se atrapalhou com a zaga e a bola sobrou para Brayan concluir pro fundo das redes, fazendo o seu primeiro gol na Copinha. 1 a 0 e festa da torcida, que lotou o Jayme Cintra. Aos 13 minutos, novamente Brayan ficou cara a cara com o goleiro da equipe catarinense, mas dessa vez Tiepo se saiu melhor e evitou o que seria o segundo gol da equipe paulista.

Após sofrer o gol, a equipe catarinense foi pra cima e obrigou o goleiro Enzo a fazer boas defesas, em cobrança de falta de Guilherme e em chute de fora da área de Japa, aos 16 e 17 minutos, respectivamente. Mas, a resposta do Galo da Japi não demorou e, aos 20 minutos, em contra ataque rápido, Vitor Hugo obrigou o goleiro da Chape a fazer grande defesa, e na sequencia Brayan, o autor do gol, chutou em cima da zaga perdendo grande chance.

No decorrer da primeira etapa, a coisa começou a ficar tensa, disputada e até um pouco violenta, com entradas fortes de ambas as equipes. O melhor lance do final do primeiro tempo acabou sendo um quase gol contra da equipe catarinense, onde Vini, de maneira atabalhoada, cabeceou para a própria meta e obrigou o goleiro a fazer ótima defesa, espalmando a bola para escanteio.

Chapecoense vai pra cima, mas equipe da casa resiste

Era tudo ou nada para a Chapecoense. Precisando reverter a situação, o time do oeste catarinense foi logo pra cima no primeiro minuto com Japa, que em chute da entrada da área obrigou o goleiro a trabalhar. Aos 11 minutos, o meia Ned em belo chute de fora da área obrigou Enzo a fazer uma espetacular da defesa, a melhor da partida.

O tempo foi passando e a Chapecoense continuava em cima, porém não aproveitava as chances que tinha. Em contrapartida, os paulistas saíam no contra ataque muitas vezes com superioridade numérica, mas a falta de experiência pesava e a equipe de Jundiaí não conseguia matar a partida. Os catarinenses bem que tentaram, mas esbarravam na falta de pontaria ou no goleiro Enzo que estava em uma noite inspirada, e não conseguiam reverter a situação.

Aos 42 minutos em derradeira chance, o atacante Bruno, que havia entrado no segundo tempo, acertou a trave da meta paulista. Nem os seis minutos dados pelo árbitro da partida ajudaram a Chape a empatar o marcador, sendo assim, ao apito final a festa foi da equipe da casa, cuja torcida lotou o estádio e fez grande festa do início ao fim, com direito a gritos de "eliminado", sucedidos pelo tradicional coro "vamo, vamo, Chapê", em solidariedade à equipe catarinense.