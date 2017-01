Em meio à crise política, Corinthians anuncia Minds como patrocinador para 2017

Foto: Divulgação/Site Oficial

Em meio à crise financeira e política, o Corinthians anunciou nessa terça-feira um novo patrocinador para 2017. Trata-se da escola de idiomas Minds, que ocupará a barra das mangas da camisa corinthiana, além de ter espaço nas redes sociais do clube, que somam mais de 17 milhões de seguidores. O acordo será válido por um ano e deve render mais de 1 milhão de reais aos cofres do clube, além de render opções que vão desde o Fiel Torcedor aos funcionários e molecada da base alvinegra.

A Minds vai estrear um novo espaço, recentemente inaugurado na camisa corinthiana. A barra das mangas ainda não tinham sido utilizadas e o mais próximo disso eram patrocínios que ocupavam todo o espaço lateral dos braços. Atualmente, o Corinthians tem costas, calção, omoplata e barra da camisa como opções de patrocínio.

CEO da Minds, Leiza Oliveira comentou a parceria com o Corinthians e ressaltou a alegria e a novidade numa data importante para a empresa, já que em 2017 se completa 10 anos de trabalhos em terras brasileiras.

"Neste ano completamos 10 anos de Minds. É um ano de alegria e que traremos diversas novidades para o mercado. Junto com o Corinthians, tenho certeza que esse ano será um dos mais especiais de nossa história. Sucesso a todos nós".

O Timão busca novas parcerias para 2017, já que apenas a Caixa Econômica ficará na camisa corinthiana. Recentemente, o homem-forte do marketing Gustavo Herbetta pediu demissão e o clube procura um novo gerente para o setor.

A parceria Corinthians/Minds já vai valer na Flórida Cup no meio do mês, quando o time paulista encara ou Barcelona-EQU ou Vasco na semifinal do torneio de pré-temporada na Flórida, Estados Unidos. Além disso, o Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana fazem parte do calendário corinthiano para 2017.