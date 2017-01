Reforço desde 2016, atacante Luidy finalmente assina com Corinthians

Foto: Divulgação/Corinthians

O Corinthians segue confirmando seus reforços para 2017. Depois de assinar e apresentar a dupla Kazim e Gabriel, foi a vez de Luidy, jovem atacante, assinar com o clube de Parque São Jorge. Confirmado desde 2016, a assinatura ocorreu apenas durante este sábado no CT Joaquim Grava.

Com apenas 21 anos, Luidy se destacou no ano passado atuando pelo CRB de Alagoas. Por lá, foi o principal jogador da equipe alagoana na campanha da Série B e próximo ao fim da temporada, foi contratado pelo Timão, mas ainda sem assinar. Através das redes sociais, o clube divulgou o momento da assinatura do contrato do jogador com o time da capital paulista.

Durante o começo desta tarde de sábado, logo após o treinamento da manhã, Luidy finalmente assinou com o clube alvinegro. Os valores não foram revelados, mas o jogador terá seu vínculo por três temporadas e já treina com o elenco. No entanto, só deve ser apresentado no domingo ou nos Estados Unidos, onde o Timão irá realizar a pré-temporada.

Nascido em União dos Palmares, nas Alagoas, e com 1.67m, o veloz e habilidoso jogador tenta um espaço no ataque corinthiano. Com passagens por CRB, Caçador (2014) e Murici (2015), viu sua vida mudar totalmente em pouco tempo. Da casa de chão de terra batida, agora atua num gigante do futebol mundial e busca seguir com a volta na vida.

Corinthians e Luidy terão, na próxima semana, a Flórida Cup para estréia e preparação visando Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. No setor ofensivo, o alvinegro terá Jô, Kazim, Lucca, Mendoza, Romero, Luidy, Léo Jabá e a possível chegada de Didier Drogba. Ainda há chances de William Pottker reforçar a equipe, mas o mais provável seja que o jogador chegue apenas após a disputa do Campeonato Paulista de 2017.