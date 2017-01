Corinthians x Flamengo AO VIVO online pela Copinha (0-0)

Atualiza o conteúdo

Apesar de terem se enfrentado na última final da competição, as duas equipes vêm bem diferentes para o confronto dessa quinta-feira. Dos 22 jogadores que foram titulares na partida do ano passado, apenas 4 devem começar o jogo de hoje. O goleiro Filipe, o zagueiro Del'Amore e o lateral Romão, pelo lado dos paulistas; e o zagueiro e capitão Dener, pelo Flamengo.

O time da gávea tem 5 baixas para o duelo. Os volantes Theo e Vinicius Souza e o zagueiro Rafael também estão na mesma condição que os corinthianos. O tecnico Gilmar Popoca também não conta com o camisa 10 Patrick e o lateral esquerdo Michael, ambos lesionados.

O Timão vem para a partida com dos desfalques: o volante Renan Areias e o atacante Carlinhos, artilheiro do time na Copinha com 9 gols, estão suspensos com 2 cartões amarelos

O Fla, por sua vez, passou pelo Cruzeiro na última fase em jogo complicado. Vitória por 2x1 com gol de Vinicius Jr nos acréscimos

O Corinthians vem de uma vitória tranquila contra o Internacional, nas oitavas de final, por 3x1 e tem 100% de aproveitamento na Copinha

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe com a gente lance a lance do grande clássico entre Corinthians x Flamengo, válido pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.