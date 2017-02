Rodriguinho analisa renovação no Corinthians: "Se for bom para todo mundo"

(Foto: Agência Corinthians)

O ano de 2016 foi complicado para o Corinthians com um número enorme de perdas de atletas e comissão técnica, tendo assim poucos atletas se destacando no elenco já que o mesmo passava por reformulação. A mudança de técnicos frequente também foi motivo de jogadores não melhorarem. Porém com tantos fatores contra o meia Rodriguinho foi quem se saiu bem na última temporada sendo destaque do clube. Com isso a busca por ele aconteceu e propostas chegaram, vindas do Fenerbahçe, da Turquia. Rodriguinho atualmente conversa sobre sua renovação com o Timão.

''Isso (renovação) vamos ver. Se for bom para todo mundo, renovamos.'' – disse o jogador, autor do único gol na partida contra a Caldense pela Copa do Brasil e que garantiu o time na próxima fase da competição.

O contrato com o Corinthians vai até o fim desse ano (2017) e partir de julho pode-se assinar um pré-contrato com outra equipe e irá de forma gratuita para o clube que assinou. Os dirigentes da equipe do Parque São Jorge corre atrás da renovação para não perder Rodriguinho. A proposta que recebeu foi boa para o jogador, mas o presidente não concordou em libera-lo.

''Estou representando uma grande equipe e uma grande torcida. Não tem como não estar feliz. Isso (proposta) já é passado. Estou focado em servir bem quem está me pagando'' – ressaltou.

Atualmente o clube alvinegro possui 50% dos direitos do jogador. Os outros 50 estão divididos entre Capivariano (40%) e América-MG (10%).

O próximo confronto será pelo Campeonato Paulista contra a equipe do Santo André. As novidades são do meia Jadson, que correu em volta do campo no CT Joaquim Grava e está trabalhando para sua reestreia. Também participou da atividade com os reservas que não jogaram contra a Caldense.

Um atleta que está à disposição é Kazim, que se recuperou de um problema muscular e fica a disposição de Fábio Carille.