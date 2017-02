Estrangeiros elegem escudo do Corinthians como mais bonito do futebol brasileiro

Foto: Friedmann Vogel/Getty Images

Se dentro de campo as razões do torcedor corinthiano para sorrir andam cada vez mais escassas, fora dele ainda há motivos para se enaltecer o Timão. Na última quinta-feita (16), o clube do Parque São Jorge foi eleito o dono do escudo mais bonito do futebol brasileiro, deixando para trás os de clubes como Sport, Flamengo, Botafogo, Chapecoense e Vasco.

A pesquisa realizada pelo blog Pombo sem asa, inspirada em matérias anteriores - como a eleição da camisa mais bonita do Brasil, feita em 2015 - decidiu buscar a opinião de 100 estrangeiros, visando tornar a votação o mais imparcial possível, para desta forma elaborar o ranking de maneira justa.

Foram selecionadas pessoas de diversas idades, profissões e nacionalidades, todas sem qualquer relação com o futebol brasileiro. Para participar da pesquisa, cada estrangeiro deveria escolher os três escudos - entre os das 64 equipes das Séries A, B, C e dos quatro clubes que subiram da D para C - que considerasse os mais bonitos. Dessa maneira, os escudos que recebessem o primeiro voto levariam três pontos, as segundas opções levariam dois pontos e, aquele que recebesse o último voto levaria apenas um ponto.

Ao fim da eleição, a soma dos votos declarou o Corinthians o grande campeão, com um total de 54 pontos; em seguida o Sport, vice-campeão, ficou na casa dos 41 e, na terceira posição, o Flamengo conquistou 38 pontos. Uma das escolhas mais curiosas, no entanto, foi a eleição do escudo da Capecoence como o quinto colocado no ranking; isso porque o estudo foi realizado antes da tragédia da Colômbia. Ou seja, a divulgação da imagem do clube após o acidente não causou qualquer tipo de impacto no que diz respeito a esta pesquisa.

No quadro abaixo, você encontra a classificação geral dos escudos mais bonitos do Brasil. Nele estão relacionados apenas aqueles que receberam algum voto durante a pesquisa: