Vai lotar: em menos de 1h, torcida do Corinthians esgota ingressos para final do Paulistão

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

Não deu nem para o cheiro. Os mais de 40 mil ingressos disponíveis para o segundo jogo da final entre Corinthians e Ponte Preta, válido pelo Campeonato Paulista 2017 acabaram em menos de um hora.

Para ser mais exato, 45 minutos foi o tempo total em que a carga disponível para a Fiel torcida na Arena Corinthians acabou. A venda aconteceu de forma online através do site Fiel Torcedor, plano de sócio-torcedor alvinegro que faz muito sucesso e é um dos maiores do mundo.

Todos os setores populares foram vendidos e só restam ingressos VIP e camarotes. Reservas que foram feitas e não confirmadas serão retornadas ao sistema do site e disponibilizadas aos torcedores que são associados. Somente em último caso deve acontecer vendas de bilhetes físicos em postos de vendas.

O sucesso da equipe corinthiana nesse começo de ano tem surpreendido e a torcida vai comprando a ideia do time de Fábio Carille. Ainda que seja um método mais defensivo e que sofra bastante, o time chega para a final quatro ano depois do último duelo decisivo, quando venceu o Santos. Nessa temporada, o clube vai em busca do 28º título paulista.

Essa será a primeira final da equipe corinthiana em sua nova casa. Apesar de já ter um título (Brasileiro 2015), ainda não abrigou um jogo decisivo. A primeira partida da final será neste domingo (30) no Moisés Lucarelli, casa da Ponte Preta. Não há gol fora de casa e resultados iguais leva aos pênaltis. O jogo revive a final de 40 anos atrás, quando Timão e Macaca duelam no mágico ano de 1977 e o alvinegro da capital quebrou a fila de 23 anos sem um título. Dois anos depois, ambos voltaram a se encontrar na final do Paulista, novamente com título corinthiano. A equipe de Campinas nunca conquistou uma taça e chega forte pra quebrar a sina.