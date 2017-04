Patrocínio e treino a todo vapor: Corinthians se apronta para 'primeira final' do Paulistão

(Foto: Agência Corinthians)

O primeiro jogo da final do Campeonato Paulista acontecerá neste domingo (30), entre Corinthians e Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, reeditando a final histórica de 1977 além da outra final em 1979.

Para este jogo o Timão fechou um patrocínio pontual com a Universidade Brasil, possuindo mais de doze mil alunos e 116 cursos distribuídos em três campus: São Paulo, Fernandópolis e Descalvado junto da Uniesp que tem 120 faculdades e mais de cem mil alunos matriculados.

"Corinthians e Universidade Brasil têm conversado há algum tempo e analisado diversas possibilidades de patrocínio e ativação. Pelo interesse dos dois lados, enxergo este patrocínio apenas como pontapé inicial da relação. Deveremos fazer muitas ações em conjunto num futuro próximo. O Corinthians sempre busca parcerias de longo prazo, e a negociação com a Universidade para que este cenário se concretize está em bom andamento", disse Vinicius Azevedo, gerente de marketing do Corinthians. No entanto, apareceu a oportunidade do patrocínio pontual para o primeiro jogo da final, e chegamos a um acordo. Que seja apenas o primeiro passo de uma relação positiva e duradoura” – disse o diretor de marketing do Timão, Fernando Sales.

Os outros patrocinadores presentes são: Nike, que fornece o material esportivo ao clube, Alcatel nas costas, Foxlux na barra traseira e Minds nas mangas.

A lista de relacionados para o confronto já está decidida, com 23 relacionados e 8 jogadores pendurados com dois cartões amarelos, correndo assim sério risco de um desses ficarem de fora do segundo jogo. Os relacionados são:

Goleiros: Cássio e Walter

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe

Zagueiros: Balbuena, Pablo e Pedro Henrique

Volantes: Camacho, Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Jadson, Marquinhos Gabriel, Pedrinho e Rodriguinho

Atacantes: Clayton, Jô, Kazim, Léo Jabá e Romero

Os pendurados são: Fagner, Guilherme Arana, Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho, Romero, Jô e Léo Jabá. Tendo praticamente 90% da equipe titular com risco de ficar de fora. Carille deixou claro a atenção a este fato

– É o mesmo pedido dos outros jogos: não tomar cartões bobos. Sabemos que decisão é sempre um jogo mais pegado. Podemos ter todos esses cuidados – afirmou.