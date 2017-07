Corinthians recusa proposta do São Paulo por goleiro Walter

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

A reapresentação do Corinthians aos treinamentos nessa segunda-feira (17) teve um fator diferente. Atual líder, e com oito pontos de vantagem para o segundo colocado, o alvinegro viu um de seus maiores rivais ir à busca de uma peça importante no elenco: o goleiro Walter.

Mesmo sem atuar por nenhum minuto em 2017, o reserva imediato de Cássio foi sondado pelo São Paulo, que ofereceu salário maior do que o recebido no alvinegro, mas a resposta recebida foi negativa. Há, inclusive, reunião marcada com o staff do goleiro para um aumento salarial. Atualmente, o Timão detém apenas 5% dos direitos do jogador.

Titular por muitas vezes no segundo semestre de 2016, Walter era o mais cotado para iniciar entre os titulares nesse ano com Fábio Carille. no entanto, um problema físico, ainda na pré-temporada, o deixou de fora algum tempo e Cássio retomou o posto. Desde então, Walter ocupa o banco de reservas e vê o amigo - e concorrente - brilhar na meta corinthiana.

No entanto, uma provável convocação de Cássio para a Seleção Brasileira fará Walter ser novamente escalado. A chance vai aparecer, e o goleiro quer estar pronto para novamente dar segurança à melhor defesa do Brasil. Essa também foi uma das argumentações para a negativa ao São Paulo.

Sem poder negociar com Walter, o Tricolor segue sua busca por um goleiro. Desde a saída de Rogério Ceni, o São Paulo não encontra segurança na sua meta. Denis iniciou como titular, mas foi muito contestado e logo saiu. Sidão, vindo do Botafogo e de um 2016 muito bom, chegou e parecia dar fim à sina dos goleiros, mas falhas, problemas físicos e até a idade, fizeram o goleiro ex-Audax, ficar na reserva. Sobrou para Renan Ribeiro, terceiro goleiro, assumir o gol tricolor, mas vive atuações inconstantes, como o ótimo jogo contra o Fluminense - onde fechou a meta - ao duelo irregular contra o Santos, onde falhou, em pelo menos, um gol.

Sem nada a ver com isso, o Timão segue com dois ótimos goleiros e agora se vira para o duelo contra o Avaí, em Santa Catarina. O Corinthians quer voltar ao caminho das vitórias após empate frustrante, em casa, contra o Atlético-PR, quarta-feira (19), por mais uma rodada do Brasileirão.