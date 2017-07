Jadson tem lesão confirmada e desfalca Corinthians por 30 dias

Jadson saindo lesionado no confronto contra o Avaí, nesta quarta-feira (Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians)

Na partida frente ao Avaí, o Corinthians recebeu duas más notícias que podem desfalcar e muito a equipe: a primeira é a lesão de Jadson, que passou por exames e foi constatado a fratura em duas costelas e o deixará de fora por aproximadamente 30 dias. A outra perda foi do zagueiro Pablo, que não estava cem por cento, e mesmo assim foi para o jogo, ficando apenas 15 minutos em campo.

O meia machucou-se após um choque com o zagueiro adversário, Betão, e foi substituído por Marquinhos Gabriel. O atleta lamentou o ocorrido em sua rede social.

"Quando menos esperamos, acontece um problema. Ontem quando saí achei que não seria nada grave. É a primeira vez que acontece uma lesão com fissuras em duas costelas, fico triste por não poder ajudar meus companheiros nesse tempo que ficarei de fora! Mas, meus guerreiros, eu acredito nesse grupo e mais de 30 MILHÕES de CORINTHIANOS acreditam também, mesmo às vezes muitos torcendo contra o nosso sucesso! Sei que vocês tem condições de manterem o ritmo que viemos tendo até aqui. Boa sorte ao nosso timão e ao grupo estarei na torcida. #VaiiiiiCorinthianssss"

A defesa corinthiana sentirá a falta de Pablo, que vinha se recuperando de contratura no músculo posterior da coxa direita, mas foi relacionado entre os titulares e saiu praticamente junto com seu companheiro de equipe para a entrada do jovem Pedro Henrique. Ainda não foi informado o período de ausência.

Com o segundo empate e dois de seis pontos conquistados, o Timão vê a diferença para o vice colocado, Grêmio, diminuir para seis pontos, diferença que já foi de 11. Os próximos quatro jogos serão de grande dificuldade, enfrentando Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro e Sport. Dois jogos em casa e dois jogos fora.

O comandante Fábio Carille comentou sobre essa sequência e os jogos que virão.

"Temos que manter a sequência. O jogo com o Avaí foi difícil, a equipe deles ficava muito atrás e só saía no contra-ataque. Temos que nos manter com tranquilidade nesta sequência. Já tiramos pontos do Grêmio na casa deles, então temos que valorizar os pontos que conquistamos".

Neste domingo (23), o Timão visita o Maracanã para encarar o Fluminense. Pressionado, o alvinegro quer reencontrar o caminho das vitórias e terá duro oponente em partida que marcará aniversário do tricolor carioca.