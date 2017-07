Danilo retorna de lesão e é inscrito pelo Corinthians na Copa Sul-Americana

Jogador treina normalmente e está entre os inscritos para a competição (Foto: Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians)

Nesta segunda-feira houveram mudanças na lista do Corinthians para a Sul-Americana. Um dos nomes que figuravam o elenco era o jovem atacante Léo Jabá, que foi vendido para a equipe russa Akhmat Grozny, deu lugar ao experiente Danilo, que estava ausente desde o ano passado devido a uma fratura na perna direita e precisou ser submetido a cirurgia.

O próximo confronto do alvinegro será contra o Patriotas justamente pela competição Sul-Americana, nesta quarta-feira, às 21 horas, horário de Brasília. Para o atacante Jô ambas as competições que o Timão disputa são essenciais e não há folga em nenhuma delas.

– É um jogo de cada vez, primeiro o Patriotas. É Sul-Americana, é um campeonato que o Corinthians tem de entrar para ganhar. O Corinthians tem elenco para poder jogar as duas competições. Claro que há cansaço de alguns jogadores, há lesões, mas a gente tem um grupo para brigar pelas duas. Não vamos abrir mão de nenhuma – afirmou após a partida contra o Fluminense.

A vitória no Campeonato Brasileiro deixa o time continuar em vantagem perante o segundo colocado, o Grêmio. O clube paulista chegou aos quarenta pontos e busca continuar invicto, feito que chegou aos 30 jogos.

O zagueiro Balbuena, em entrevista coletiva, citou a necessidade de mais um defensor, já que Pablo está lesionado e Vilson também está em processo de recuperação.

– Acho que com a lesão do Pablo, que vai nos desfalcar por um tempo considerável, seria uma boa contratar. Hoje disponível só temos três: Léo Santos, Pedrão (Pedro Henrique) e eu. Se alguém machucar ou for suspenso, ficam dois. Aí complica. Mas isso é com a diretoria.

Sobre as duas competições:

– Não vamos colocar prioridades. O Corinthians entra nos torneios para ganhar. O primeiro jogo foi difícil pela altitude, viagem, sequência de jogos, mas não é desculpa. É um time dinâmico, conheciam o campo deles, a velocidade da bola. Não vamos entrar para jogar pelo 0 a 0. Vamos para ganhar, não muda nada. A obrigação é nossa. Vamos chegar da melhor forma.

Agora com a chave virada e buscando a passagem no torneio internacional, a equipe de Fábio Carille pode ter mudanças em relação ao time que vem jogando no Brasileirão. Sem tanto tempo para descansar, o treinador pode poupar titulares visando o resto da temporada. A equipe lidera o nacional com oito pontos de vantagem em relação ao vice.