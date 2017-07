Corinthians quebra recordes e garante título antecipado do primeiro turno

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians

O Campeonato Brasileiro 2017 ainda tem duas rodadas para o fim do primeiro turno, mas se sabe o campeão simbólico: com 41 pontos, invicto e sem poder ser alcançado pelos rivais, o Corinthians conquistou mais uma vez o turno, repetindo os feitos de 2005, 2011 e 2015. Em todos, terminou o campeonato com a taça na mão.

O "título" pode não significar nada, mas a história mostra que o time que vence o primeiro turno leva o título no final do torneio na maioria das vezes. Das 14 edições realizadas do Brasileiro em pontos corridos, em 11 o campeão do primeiro turno levou o título ao final da competição.

E o Corinthians sabe bem como é isso. Em 2005, o estelar time corinthiano ganhou o turno e terminou campeão naquele polêmico ano no futebol brasileiro. Já em 2011, Tite levou o alvinegro ao título do primeiro turno e terminou vitorioso na rodada final, o mesmo roteiro em 2015.

Nem sempre a força da primeira metade do torneio é mantida e o Brasileirão já viu outros times se recuperarem e vencer o campeonato sem conquistar o turno. As únicas vezes que isso aconteceu foram em 2008 (São Paulo terminou campeão após Grêmio fechar na frente a primeira metade), em 2009 (Internacional perdeu a ponta para o Flamengo) e em 2012 (Galo perdeu para o Fluminense).

No ano passado, o Palmeiras ganhou o turno com 36 pontos, a menor pontuação de todas. Só nessa edição, o Corinthians já tem 41, restando ainda dois jogos. O alvinegro iguala o Cruzeiro-2014, ganhando a primeira metade ainda na antepenúltima rodada.

Em busca da manutenção da vantagem e seguir com folga na liderança, o Timão terá Atlético-MG, no Mineirão, e Sport, na Arena Corinthians. Depois disso, mais 19 rodadas para sabermos quem será o campeão. A Fiel, supersticiosa, já esfrega as mãos.