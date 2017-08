Corinthians x Atlético-GO ao vivo online pelo Campeonato Brasileiro 2017

Google Plus

Acompanhe com a VAVEL Brasil todos os detalhes da partida Corinthians x Atlético-GO ao vivo em tempo real a partir das 19h no horário de Brasília.

A Arena Corinthians será o palco da partida. Mais de 40 mil pessoas são esperadas em Itaquera para mais uma partida do líder Corinthians.

Vale lembrar que o campeonato para por mais de uma semana graças aos jogos das seleções nas Eliminatórias.

No entanto, o líder terá as voltas de Pablo e Jadson, recuperados de lesão e confirmados para começar a partida.

Para logo mais o Timão novamente entra em campo cheio de desfalques. Balbuena está com a Seleção Paraguaia, Arana com lesão muscular, Jô e Romero suspensos.

O retrospecto entre as equipes é bem recente e equilibrado. O Dragão já venceu o alvinegro em São Paulo, quando meteu 4 a 3 em 2010 em pleno Pacaembu. A derrota culminou na demissão de Adílson Batista.

O time de Goiás quer repetir o feito do Vitória e surpreender o líder, derrotado apenas uma vez contra um time da zona de rebaixamento.

O mais famoso do time, Walter declarou recentemente sua insatisfação com a cidade de Goiânia e não deve seguir no Dragão em 2018.

No primeiro turno, o Timão venceu em pleno Serra Dourada por 1 a 0 com gol de Rodriguinho. O Corinthians ainda vivia em clima de desconfiança, mesmo após ganhar o Paulistão.

O Atlético seu calvário. Nessa semana, o goleiro Felipe rescindiu com o clube e não faz mais parte dos planos do time rubro-negro.

E o Timão conseguiu essa vantagem após importante vitória contra a Chapecoense em plena Arena Condá, em jogo adiado da 20ª rodada. Jô marcou quase nos acréscimos em duelo muito disputado e brigado.

Como o time gaúcho não joga nesse fim de semana, a vantagem pode chegar aos 13 pontos. Impressionante.

O Corinthians segue impressionante. Apenas três derrotas no ano, apenas uma em todo Brasileirão e dez pontos de vantagem em relação ao vice, Grêmio.

Jogo de extremos. Corinthians x Atlético-GO à partir das 19h no horário de Brasília.

É o começo da 22ª rodada do Brasileiro 2017 e é o líder entrando em campo contra o lanterna da competição.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão Corinthians x Atlético-GO ao vivo e em tempo real online.