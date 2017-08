Goleiro Marcos se destaca, Atlético-GO surpreende em Itaquera e vence líder Corinthians

Após perder em casa para o Vitória na semana passada, o Corinthians volta a frustrar sua torcida. O Atlético Goianiense surpreendeu em Itaquera na noite deste sábado (26), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu fora de cara pelo placar de 1 a 0 com gol de cabeça marcado por Gilvan. É o segundo tropeço com derrota do Timão no campeonato e o segundo em casa para times que estão na zona de rebaixamento.

Com a derrota, o Corinthians segue com 50 pontos, dez a mais que o Grêmio, que ainda joga nesta rodada contra o Sport Recife. Este jogo foi adiado para 2 de setembro em função das Eliminatórias para Copa do Mundo que ocorrem na Arena gremista. Já o Atlético-GO chegou a 18 pontos, mas permanece na lanterna, quatro atrás de Vitória e Avaí.

O goleiro Marcos do Dragão, foi um dos destaques da partida fazendo defesas importantes. O jogador fez sua estreia no Brasileirão, já que Kléver com entorse no tornozelo e Felipe que rescindiu com o clube foram ausências.

Com a parada do Campeonato Brasileiro devido as Eliminatórias da Copa do Mundo, torneio só retorna no outro fim de semana. O Corinthians jogará clássico com o Santos, na Vila Belmiro, no domingo (10), às 16h. E o Atlético Goianiense receberá o Bahia, na segunda-feira (11), às 20h.

Primeiro tempo com defesa visitante retrancada

Devidos as mudanças, o Corinthians teve dificuldade de passar pela defesa do Atlético-GO. As melhores chances surgiram nas jogadas de Fagner e Kazim. Na metade do primeiro tempo, o Timão de jogados com passe em profundidade.

Em uma jogada pela direta, Clayson cruza para Kazim, que desvia de cabeça para Fagner, o lateral sozinho na pequena área perdeu uma grande chance. O lateral, também quase fez o gol do Corinthians num chute de longe, que acertou a trave. Todos os lances vieram pelas laterais, onde Kazim perdeu boas oportunidades. E o Atlético-GO, por sua vez, esperava por uma oportunidade de bola parada na partida.

Dragão mata no início da etapa final e vence o líder em Itaquera

Logo na volta da segunda etapa, no segundo minuto, o Atlético-GO conseguiu a oportunidade esperada. Em escanteio da direita, Gilvan se antecipou ao turco Kazim e abriu o placar de cabeça: 1 a 0 aos goianienses, declarando a zebra no duelo.

Atrás no placar, o Corinthians colocou todo o time ao ataque. O mandante teve diversas chances de empatar. Em uma delas, Clayson perdeu um gol incrível na pequena área, no rebote de Marcos após cabeçada de Rodriguinho. O Atlético-GO se segurava em seu campo de defesa, e Marcos ia surgindo como destaque, com defesas importantes em finalizações de Rodriguinho e Kazim, que não foram eficazes.

Final de jogo na Arena Corinthians: vitória do lanterna sobre o líder do Campeonato Brasileiro.