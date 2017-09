Em jogo-treino, Corinthians apenas empata contra Atibaia

Foto: Daniel Augusto Jr/Agência Corinthians



Nesta quinta feira, na parte da manhã, o Corinthians realizou um jogo-treino contra o time do Atibaia e empatou em 0 a 0. O destaque maior foi a quantidade de gols perdidos pelo gringo Kazim. Foram quatro chances claras desperdiçadas e reforçando a má fase que vive o atacante, que também foi mal na partida contra o Atlético Goianiense, onde o Timão foi derrotado por 1 a 0.

Houve também uma pequena discussão do jogador com o companheiro, Moisés, lateral-esquerdo, que cruzou uma bola forte e foi questionado por Kazim.

– Você cruza a 100 quilômetros (por hora).

Grande parte dos que participaram do treino de hoje eram reservas e no início do jogo começou com: Walter, Warian, Vilson, Pedro Henrique e Moisés; Paulo Roberto e Fellipe Bastos; Camacho, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; Kazim.

No intervalo, houve algumas mudanças, dentre elas a entrada de Pedro Henrique no lugar do Pablo. Léo Santos foi uma das ausências pois sentiu dores no púbis e ficou em tratamento. O jovem goleiro Matheus Vidotto e o meia Rodrigo Figueiredo também jogaram.

Com a mudança o time ficou: Matheus Vidotto, Paulo Roberto, Warian, Pablo e Moisés; Camacho e Fellipe Bastos; Rodrigo Figueiredo, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel; Kazim.

Os titulares participaram de trabalhos de finalização em outro campo. Na quarta feira o time titular derrotou a equipe sub-20 em jogo-treino por 2 a 0. Próxima partida do Corinthians é o clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, no dia 10 de setembro, pois terá uma pausa por conta de jogos da seleção brasileira. No primeiro turno a vitória foi do time de Carille, pelo placar de 2 a 0, com gols do artilheiro Jô e do paraguaio Romero. Cássio e Fagner são os atletas que estão junto com a seleção brasileira na disputa dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018.