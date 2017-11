Histórico primeiro turno garante heptacampeonato brasileiro ao Corinthians

Foto: Rodrigo Rodrigues|VAVEL Brasil

Sob desconfiança no início da temporada e campeão ao fim do campeonato Paulista, o Corinthians entrou no Campeonato Brasileiro de 2017 ainda como uma incógnita. Um time que havia feito pouco investimento e que, apesar de atual campeão estadual, não inspirava muita confiança para brigar por algo importante no campeonato nacional. Para a torcida que pouco acreditava em glórias neste ano, acabar a temporada com dois títutos é simplesmente ótimo.

Agora, passando a limpo a histórica campanha do primeiro turno que foi simplesmente a melhor já feita por qualquer equipe no sistema de pontos corridos. Começando com um empate por 1 a 1 em casa, contra a Chapecoense, realmente parecia que as coisas estavam retornando aos seus devidos lugares. Porém, não demorou muito para que o elenco mostrasse a sua força e já engatasse logo três vitórias seguidas contra Vitória, Atlético Goianiense e Santos. Com dez pontos em quatro rodadas, o Corinthians assumiu a liderança, onde continua até então.

Depois de assumir a ponta, outra sequência de três vitórias contra Vasco da Gama, São Paulo e Cruzeiro já indicava que seria difícil segurar o time do técnico Fábio Carile. Com um modo de jogar que impressionava muitos comentaristas e até torcedores, o time era cirúrgico. Por mais que entregasse a posse de bola ao adversário, o Corinthians se defendia muito bem e criava poucas chances de ataque. Por vezess, bastava apenas uma chance clara para garantir os três pontos vencendo pela contagem mínima.

Quando chegou à décima rodada para o jogo fora de casa contra o Grêmio, foi aí que o Corinthianss se credenciou de vez como um dos times que brigaria para ser campeão brasileiro. Ao seu estilo e com direito a pênalti defendido por Cássio, vitória por 1 a 0 no Sul e a vantagem para o vice líder subindo para seis pontos.

Posteriormente, mais uma sequência de três vitórias. Dois jogos em casa contra Botafogo e Ponte Preta e a grande vitória no clássico contra o Palmeiras, na casa do rival. E então, algo que o Corinthians ainda não havia experimentado nesse campeonato: duas rodadas sem vencer. Foram dois empates seguidos contraa Atletico Paranaense e Avaí. Mas nada que abalasse a confiança do elenco.

Seguiram-se mais duas importantes vitórias fora de casa contra Fluminense e Atlético Mineiro, até chegar aos 47 pontos no último jogo do turno em casa, contra o Sport. Pontuação essa que não havia sido alcançada por nenhum clube. Com 14 vitórias e cinco empates, esse foi o primeiro turno extraordinário do Corinthians no Brasileirão de 2017 e que, graças a ele, deve se sagrar campeão.