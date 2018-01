Corinthians confirma contratação de meia Mateus Vital, ex- Vasco da Gama

Foto: Divulgação/Perfil Oficial

Diferente das últimas negociações, o Corinthians acertou a chegada do meia Mateus Vital de forma oficial após rápido acordo com o Vasco. A equipe carioca passa por momento complicado em termos políticos e o negócio surpreendeu pela rapidez, já que ultimamente o alvinegro paulista ficou famoso por transformar em novelas várias de suas contratações ou negociações. O anúncio veio de forma oficial no fim da tarde desta terça-feira (16) após o nome do jogador aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) com a rescisão definitiva com o time carioca.

O clube carioca já perdeu três jogadores de peso do elenco. O primeiro que saiu foi o zagueiro Anderson Martins, que ajudou na melhora da zaga. Após isso o lateral Madson foi encaminhado ao Grêmio, enquanto Vital chega ao Corinthians. O empresário Carlos Leite, com bom trâmite na equipe paulista, intermediou as conversas. Recentemente, o clube paulista foi um dos que mais tiveram jogadores empresariados por Carlos Leite e o novo meia aumenta essa lista de negócios.

Os valores da contratação giram na casa dos 8 milhões de reais. Mateus é considerado um dos mais promissores meias do futebol mundial - segundo pesquisa recente de revista inglesa - e foi o melhor jogador sub-20 do último Brasileirão, segundo índices do Footstats. O jogador havia renovado recentemente, e isso é mais um agravante pela rapidez do negócio. O acordo com o meio terá duração de quatro anos.

Meia clássico, que pode atuar também pelas beiradas, Mateus Vital chega para ser mais uma opção na criação do Corinthians. Fábio Carille já admitiu que pretende utilizar o esquema 4-1-4-1, e Vital pode ser opção para o setor. O Timão tem Rodriguinho, Jadson, Giovani Augusto, Danilo e Rodrigo Figueiredo. No primeiro momento, Jadson e Rodriguinho pintam como titulares, mas há dúvidas sobre a manutenção de ritmo e intensidade de Jadson por sua entrega na recomposição defensiva.

O novo jogador corinthiano já realizou exames e deve ser apresentado oficialmente nos próximos dias. Mateus vinha em pré-temporada normal com o time do Vasco e seguirá o trabalho normalmente no CT Joaquim Grava.