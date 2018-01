GUIA VAVEL do Campeonato Paulista 2018: Corinthians

Elenco do Corinthians comemorando o título do Paulistão de 2017 (Foto: Divulgação/Agência Corinthians)

A temporada passada foi iniciada com muita desconfiança dentre os torcedores e a própria mídia que acabou intitulando o Corinthians como a “quarta força”. Ao analisar um elenco limitado e um técnico novato, o provável cenário era de um ano difícil e sem possibilidades de conquistar algum torneio. Porém, o time do Parque São Jorge, com um excepcional trabalho de Fábio Carille, surpreendeu todos os críticos e até o torcedor corinthiano mais fiel. Com as conquistas do Campeonato Paulista e do Brasileirão, o Corinthians reverteu todas as previsões e provou que não necessita necessariamente realizar grandes contratações para ter um belo ano com conquistas de títulos.

Análise

Qual a relação do número ‘quatro’ com o Corinthians nesta temporada? Quarta força e quarto dia da semana. A ex- “quarta força” iniciará nesta quarta-feira (17) mais um torneio para provar a sua força em busca de mais um título paulista e ao chegar a 29ª conquista. Após a perda do seu artilheiro Jô, a principal arma do Corinthians será o conjunto, uma eficiente organização tática e um sistema defensivo forte. Caso analisemos as idas e vindas e o elenco do time, as expectativas podem ser medianas devido à ausência de reposição à altura dos titulares que saíram, principalmente por ter perdido a principal referência ofensiva. E também, a falta de reservas pontuais em posições como: lateral direita e lateral esquerda. Porém, o Timão de 2017 provou que essas questões não impedem de jogar um futebol eficiente e conquistar importantes títulos.

Escalação

Com as saídas de Pablo, Guilherme Arana e, principalmente, Jô, que eram importantes na equipe de 2017 e apenas uma reposição confirmada até o momento, o técnico Carille terá mais um começo difícil para encontrar a equipe ideal mais uma vez. Durante a disputa da Florida Cup, o time titular jogou no 4-1-4-1. Destaque para a atuação de Jadson e Rodriguinho.

A provável escalação titular deverá ser: Cássio, Fágner, Balbuena, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel; Clayson, Rodriguinho, Jadson, Romero; Kazim.

(Foto: Divulgação/Agência Corinthians)

Idas e Vindas

Para a defesa, o Corinthians contratou o lateral-esquerdo Juninho Capixaba ex-Bahia para substituir Guilherme Arana e o zagueiro Henrique, ex-Fluminense, que chega para substituir a saída de Pablo. No meio de campo, o volante Renê Júnior ex-Bahia chega para compor elenco e existe um acerto com jovem meia Matheus Vital do Vasco. Já no ataque, foram contratados Junior Dutra ex-Avaí e o ídolo Emerson Sheik ex-Ponte Preta. Entretanto, ambos não chegam para substituir Jô que foi vendido para o futebol japonês.

Outras vindas são jogadores que retornam de empréstimo: o zagueiro Yago, o lateral-esquerdo Guilherme Romão, o volante Jean e o atacante Lucca. Os dois últimos, respectivamente, ex-Vasco e ex-Ponte Preta, tiveram um bom desempenho no último Campeonato Brasileiro e voltam para buscar uma vaga no time titular.

Com relação às saídas, as principais perdas são: Guilherme Arana (vendido ao Sevilla), Pablo (que não renovou e está no Bourdeax, da França) e Jô (vendido ao Nagoya Grampus-JAP). Além deles, também deixaram o clube o goleiro Douglas (Bahia) e o atacante Mendoza (Amiens-FRA). E também foram emprestados os seguintes atletas: Marciel (Ponte Preta), Marlone (Sport), Luidy (Ceará) e Gabriel Vasconcelos (Ponte Preta).

(Foto: Divulgação/Agência Corinthians)

Expectativas individuais

Após um excelente ano em sua estreia como técnico profissional, Carille chega com força para mostrar o seu trabalho nesta temporada. Vale lembrar que no ano passado, o técnico conquistou o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro.

O goleiro Cássio está no auge de sua carreira e segue sendo convocado pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira. Por conta disso, deve realizar mais um excelente começo de temporada para ser um dos nomes para a Copa do Mundo deste ano.

Juninho Capixaba chega ao Corinthians após um bom rendimento no Bahia na temporada passada. Foi contratado por R$ 6 milhões. Além disso, o lateral-esquerdo tem como responsabilidade substituir o ex-camisa do 13 do Corinthians, Guilherme Arana, que foi vendido para o futebol espanhol.

Rodriguinho e Jadson tiveram boas atuações nos dois jogos realizados na Florida Cup, contra PSV-HOL e Rangers-ESC. Com isso, serem extremamente importantes para o setor ofensivo da equipe do técnico Carille.

Assim como na Florida Cup de 2017, neste ano o atacante Kazim também marcou um gol no torneio amistoso. Logo, a expectativa é que o camisa 18 consiga boas atuações e marcar muitos gols. Já que na temporada passada não atuou bem e perdeu posição para o artilheiro Jô.

Além disso, o Corinthians contará com a experiência de dois jogadores que já foram fundamentais em conquistas passadas. Danilo, 38 anos, renovou até dezembro de 2018 e Emerson Sheik retorna com um contrato de seis meses para se aposentar no Timão.

Tabela e Grupo do Campeonato Paulista

O Corinthians está no Grupo A ao lado de Bragantino, Ituano e Linense. Confira os 14 jogos que serão disputados na primeira fase: