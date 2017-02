Sem dificuldades, Criciúma goleia Brusque e soma primeiros pontos no Catarinense

INCIDENCIAS: 2ª rodada do Campeonato Catarinense, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC)

O Criciúma se recuperou da derrota na estreia diante do Avaí e goleou o Brusque por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (2). Jogando no estádio Augusto Bauer, o Tigre venceu a primeira partida no Campeonato Catarinense.

Mantendo a formação dos jogos anteriores, Deivid viu o time do sul do Estado dominar a partida durante os 90 minutos e não saiu de campo com um placar mais largo por causa do goleiro Rodolpho, que fez intervenções importantes, especialmente na primeira etapa.

Para o Brusque, ficou a decepção ao torcedor, que lotou o Augusto Bauer. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense na rodada inicial, a torcida brusquense imaginava que a equipe comandada pelo veterano Mauro Ovelha pudesse obter um resultado melhor.

Recompensa no finalzinho

A primeira etapa foi de controle do Criciúma, que criou chances de gol desde o início, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Rodolpho. O primeiro a testa-lo foi Pimentinha. Aos 8 minutos, ele aproveitou cruzamento da esquerda efetuado por Marlon e bateu rasteiro. Rodolpho agarrou firme. Já aos 20, finalizou de fora da área e novamente o arqueiro brusquense segurou.

Aos 31 minutos, Rodolpho foi testado duas vezes em uma mesma jogada. Alex Maranhão cobrou escanteio rasteiro, na entrada da área, para Douglas Moreira, que chegou finalizando de primeira. O goleiro rebateu e, na sobra, Raphael Silva fuzilou de pé direito. Rodolpho conseguiu se levantar a tempo de mandar para escanteio.

Assim como Pimentinha, Jheimy também teve duas chances de marcar. Aos 39, ele cabeceou sozinho para fora após cruzamento da esquerda. Cinco minutos depois, o camisa 9 recebeu passe rasteiro de Pimentinha na direita e finalizou de primeira, parando no goleiro Rodolpho.

Porém, no último lance da etapa inicial, a barreira brusquense foi furada. Em cobrança de falta pela direita, Alex Maranhão atirou fechado, a bola passou por todo mundo e parou apenas dentro do gol. O antes imbatível Rodolpho nada pode fazer.

Tigre atropela no 2º tempo

Seguindo a velha expressão do futebol, “a porteira abriu” após o primeiro gol e logo no primeiro ataque da etapa final, o Criciúma aumentou o marcador com Pitbul. O atacante criciumense finalizou de pé direito do meio da rua, a bola desviou no meio do caminho, foi no contrapé de Rodolpho, que nada pode fazer além de busca-la em meio as redes.

Dez minutos depois, Giaretta voltou a vencer Rodolpho. Após cruzamento de Alex Maranhão, o zagueiro desviou de leve de cabeça e deslocou o goleiro adversário, anotando o terceiro gol.

O tento de Giaretta acalmou os ânimos da partida. O Criciúma passou a controlar o jogo, enquanto o Brusque se afobou em diversas ocasiões.

A grande chance brusquense foi aos 27 minutos, com Mineiro. O meio-campista apareceu livre na pequena área, mas conseguiu mandar para fora. A penalização veio aos 41 minutos com o garoto Andrew, que havia entrado dois minutos antes. Ele aproveitou cruzamento de Pitbul e, de cabeça, empurrou para dentro, fechando o placar em 4 a 0, na primeira vitória de Deivid em Santa Catarina. Foi também o primeiro gol como profissional do atacante de 20 anos, formado na base do Criciúma.

O Tigre agora terá um clássico pela frente. No domingo (5) recebe o Joinville no estádio Heriberto Hülse, a partir das 17h. Já o Brusque vai à Blumenau e terá como adversário o Metropolitano, também no domingo, às 17h.