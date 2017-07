Especulado no Inter, Luiz Carlos Winck é mantido no Criciúma por diretor executivo

O diretor executivo Edson Gaúcho afirmou que não houve nenhuma procura pelo técnico do Criciúma Foto: Divulgação/Criciúma E.C.

Luiz Carlos Winck foi especulado no Internacional nas últimas horas, mas antes mesmo de o nome do técnico ganhar mais força no estádio Beira Rio, o Criciúma tratou de tentar afastar os rumores e negou qualquer contato do clube colorado. Entretanto, apesar de garantir a permanência do profissional, o diretor executivo Edson Gaúcho confirmou, em entrevista coletiva realizada no Centro de Treinamentos do clube na tarde desta segunda-feira (24), que o contrato do treinador não possui multa rescisória e ele pode sair a qualquer momento.

“O Inter não procurou o Criciúma e não procurou o Luiz, acabei de conversar com ele. Há especulações, não podemos negar, isso é bem visto por todos, e onde há especulação, pode ter verdade, mas até agora, o Luiz não foi procurado. Mas no futebol, o que é verdade hoje, é uma mentira amanhã. Então, sabemos que o Luiz vem fazendo um excelente trabalho, jogou no Inter, mas não quer dizer que ele vá. O pensamento é ficar no clube e pode chegar uma proposta irrecusável e ele sair, mas estamos preparados para tudo. Ele me deixou tranquilo que se tiver algo, falará comigo”, afirmou Gaúcho.

O nome de Winck foi especulado por alguns órgãos de imprensa do Rio Grande do Sul devido à campanha decepcionante na Série B do Campeonato Brasileiro. Após 16 rodadas, o colorado ocupa apenas a 6ª colocação, com 24 pontos, dois atrás do Vila Nova, 4º colocado. No momento, o time sob o comando do segundo treinador no torneio: Guto Ferreira, que substituiu Antônio Carlos Zago, demitido após três rodadas.

“O problema não é a multa rescisória, o clube também tem seus direitos. Se o Luiz quiser sair, ele vai embora e não paga nada. Mas, pelo caráter do Luiz, na forma como ele trabalha, será uma coisa certa e tranquila. Meu pensamento e minha torcida é para que ele não saia”, ressaltou Gaúcho.

O diretor executivo ainda reforçou o otimismo com relação à possibilidade de acesso e afirmou: “Nós vamos subir e renovar por dois anos com o Luiz”, finalizou.

O Criciúma ocupa a 9ª colocação da Série B, com 23 pontos. Na próxima rodada, o Tigre vai até Pernambuco, no sábado (29), onde enfrenta o Náutico, na Arena Pernambuco, pela 17ª rodada da competição.