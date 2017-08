Erick Flores lamenta derrota do Criciúma ante Ceará: "Pagou muito caro pelo primeiro tempo"

O Ceará recebeu a equipe do Criciúma nesta terça-feira na Arena Castelão, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O vozão venceu a equipe do Tigre pelo placar de 3 a 1, com gols marcados por Edson Borges contra no primeiro tempo e Cafu já na metade da primeira etapa. O Criciúma chegou a marcar aos 35 do segundo tempo mas logo em seguida, aos 37, o Ceará aumentou a vantagem com o atacante Elton.

Antes do começo da partida o técnico Luiz Carlos Winck destacou que seria importante a vitória fora de casa para os ânimos da equipe e para ingressar no G-4 "Sempre melhora autoestima a vitória fora de casa. Esperamos fazer um bom jogo, temos que ter controle do jogo e personalidade para jogar", falou o técnico dos carboneros.

O Tigre já começou atrás no placar com gol contra do zagueiro Edson Borges e o Vozão aumentou a diferença com Cafu aos 24 minutos da primeira etapa. No intervalo, o zagueiro Lucão demonstrou preocupação com a atuação do time "A gente fez gol contra e deixou se abater. Não pode. Pode até perder o jogo, mas não pode perder desta forma não!", afirmou.

Com a confirmação da derrota o tigre deixa de entrar no G-4 e o meia Erick Flores, que entrou na segunda etapa, afirmou lamentou a derrota e já se mostrou otimista com a próxima partida "A gente pagou muito caro pelo primeiro tempo, entramos muito desligados, não costumamos fazer isso. Agora já passou e vamos pensar no próximo jogo sexta-feira", falou o atleta.

O Criciúma volta a campo nessa sexta-feira (4) às 19h15. O tigre recebe o Brasil de Pelotas no estádio Heriberto Hülse. Já o Ceará visita o ABC no Frasqueirão neste sábado (5), às 16h30.