Beto Campos esboça alterações no primeiro treino pelo Criciúma

Regularizado, treinador já pode estrear diante do CRB, no sábado (23) | Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

Apresentado oficialmente na tarde de terça-feira (19), Beto Campos, novo técnico do Criciúma, já foi a campo no dia seguinte e comandou o primeiro treino no CT do clube. Visando a partida de sábado (23), diante do CRB, no Rei Pelé, a partir das 16h30, pela 25ª rodada da Série B, já esboçou uma série de alterações em relação ao time que vinha jogando com o antecessor Luiz Carlos Winck.

Em questão nominal, são seis novos jogadores no time titular em comparação com a derrota diante do Juventude, por 2 a 1, na 24ª rodada: Maicon Silva, Nino, Barreto, Caíque, Ricardinho e Alex Maranhão nas vagas de Diogo Mateus, Márcio Goiano (este dispensado), Jonatan Lima, Douglas Moreira, Jocinei e Jeferson.

Na questão tática, Campos abre mão do 4-1-4-1 (4-3-3) de Winck e adota o 4-4-2 com um losango no meio de campo. A formação testada na tarde desta terça teve Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Caíque, Ricardinho; Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

Novo treinamento será realizado na manhã de quinta-feira (21), antes da viagem a Maceió, e deve alinhar os últimos pontos que estão em dúvida na cabeça de Campos. Importante ressaltar que ele não tem à disposição o zagueiro Raphael Silva e o atacante Caio Rangel, ambos com problemas musculares.

BID movimentado

O dia do Criciúma não foi agitado apenas no gramado do CT, mas também no acompanhamento do Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso porque no começo da tarde foram publicadas as rescisões do técnico Luiz Carlos Winck e do lateral-esquerdo Márcio Goiano, ambos dispensados na segunda (18).

Para completar, no fim do dia, saiu o nome de Beto Campos no boletim. Com isso, ele já está apto a comandar a equipe diante do CRB.