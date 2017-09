Sem mistério, Beto Campos confirma Criciúma antes de viagem para Maceió

Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma E.C.

O técnico Beto Campos chegou ao Criciúma sem fazer mistério, e já embarcou para o primeiro jogo no comando do time na Série B do Campeonato Brasileiro com a formação inicial definida.

Em comparação com a derrota diante do Juventude na rodada anterior, ainda com o demitido Luiz Carlos Winck, a escalação carvoeira foi desenhada com seis alterações no treinamento realizado na manhã desta quinta-feira (21), o último antes da viagem para Maceió, onde encara o CRB, no sábado, a partir às 16h30, no estádio Rei Pelé.

Como já havia sido indicado no treinamento de quarta (20), Campos colocará Maicon Silva, Nino, Barreto, Caíque, Ricardinho e Alex Maranhão, abrindo mão de Diogo Mateus, Márcio Goiano (dispensado), Jonatan Lima, Douglas Moreira, Jocinei e Jeferson.

A formação carvoeira terá Luiz; Maicon Silva, Nino, Edson Borges e Diego Giaretta; Barreto, Caíque, Ricardinho; Alex Maranhão; Silvinho e Lucão.

“A gente sempre almeja estar jogando, podendo colaborar de alguma forma. O professor tem passado confiança e esperamos fazer uma boa atuação, quem sabe marcar gols e conseguirmos os três pontos”, comemorou o meia Alex Maranhão, em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (21), no CT do clube.

Em Maceió, o técnico estreante comandará mais uma atividade na sexta-feira (22) antes do jogo de sábado. Na estreia, Campos não terá à disposição o zagueiro Raphael Silva e o atacante Caio Rangel, ambos com problemas musculares.