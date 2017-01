Cruzeiro vence Bahia com gols na segunda etapa e se classifica à terceira fase da Copinha

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada no Estádio Baetão, em São Bernardo do Campo/SP.

Bahia e Cruzeiro mediram forças, na tarde desta quarta-feira (11), no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo/SP, visando a classificação para à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Raposa levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Vitinho e Cesinha, todos marcados na segunda etapa.

O Cruzeiro agora aguarda o resultado da partida entre Bragantino e Trindade-GO, para saber quem enfrenta na terceira fase da Copa São Paulo. A Raposa enfrentou o Braga, ainda na fase de grupos, e levou a pior por 1 a 0. Já a equipe goiana ficou em segundo lugar no Grupo 21, no qual teve como líder o Bahia, que se despede da competição.

Bahia mostra melhor adaptação com grama sintética

O Cruzeiro até havia treinado em gramado sintético na Toca da Raposa I, ainda em Belo Horizonte. No entanto, o Bahia, que jogou a primeira fase da Copinha no Baetão, mostrou melhor adaptação com o estilo da grama. Tonhão, zagueiro da Raposa, ainda facilitou logo aos três minutos, quando errou saída de bola. Hugo Freitas pegou a sobra e chutou por cima do gol.

No minuto seguinte, o Tricolor de Aço chegou novamente com perigo. Juninho assustou pegando de primeira na bola, ainda fora da área, mas arrematou rente à trave do goleiro Jonathan. O Bahia assustou, mais uma vez, aos 16 minutos, quando Hugo Ribeiro arriscou de fora da área rumo ao ângulo da meta celeste. A bola saiu, mas passou muito perto do gol.

As equipes mostravam muita disposição ao longo da partida. O Cruzeiro passava sustos com saídas de bola equivocadas, enquanto o Bahia ocupava os espaços. Mas a Raposa chegou com perigo aos 44 minutos, quando Vander recebeu na esquerda e cruzou rasteiro, quase provocando gol contra de Wesley.

Tricolor assusta, mas Cruzeiro marca dois e liquida partida

O Bahia voltou com tudo para a segunda etapa. Logo aos três minutos, Geovane Itinga descolou cruzamento para Hugo Freitas, que ficou de frente para o gol. No entanto, o zagueiro Tonhão apareceu e salvou o Cruzeiro. Aos 18, Geovane apareceu novamente e bateu firme, para a defesa de Jonathan.

Mas, o primeiro gol da partida saiu aos 31 minutos, quando Vitinho tabelou com Thonny Anderson, pedalou para cima de Jaques e mandou um foguete para o gol, estufando as redes do goleiro Dejair. O Bahia quase empatou aos 36, quando Junior Brumado puxou uma bicicleta dentro da área, mandando a bola rente à trave de Jonathan.

O Cruzeiro, no entanto, não quis saber de sustos e logo garantiu a vitória aos 38 minutos com Cesinha, que descolou rebote cedido pelo goleiro Dejair, que defendeu um arremate de Thonny Anderson.