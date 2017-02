Para dar sequência à boa fase, Cruzeiro mira classificação na Copa do Brasil diante do Volta Redonda

INCIDENCIAS: Jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil, a ser disputado no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro, às 21h45 do dia 15 de fevereiro.

A temporada mal começou e a Copa do Brasil já agendou partidas decisivas para este começo de ano. Uma delas é o duelo entre Volta Redonda e Cruzeiro, que se enfrentam pela primeira fase da competição nesta quarta (15), às 21h45. Em jogo único e eliminatório, no Raulino de Oliveira (RJ), um triunfo dá a classifição ao respectivo vencedor, com a Raposa tendo a vantagem do empate.

Isso faz parte do novo regulamento da Copa Brasil, em que os times que ocupam melhor posição no ranking da CBF jogam a primeira fase como visitantes, classificando-se à segunda etapa se vencerem ou arrancarem um empate. No caso do mandante, que neste jogo será o Volta Redonda, resta apenas a vitória.

Depois de dividir a posição de maior campeão da Copa do Brasil com o Grêmio por 13 anos, o Cruzeiro viu os gaúchos assumirem o posto de forma isolada com a conquista da edição de 2016. Contra o Voltaço, a Raposa inicia a busca pelo quinto título, chegando ao confronto sem contabilizar nenhuma derrota em 2017.

Do outro lado, no restrospecto do Volta Redonda na Copa do Brasil, a fase mais distante na qual chegou o time carioca foram as quartas de final do torneio, em 2006. O jogo desta quarta vai ser apitado por Marcelo Aparecido de Souza, que terá como auxiliares Herman Brumel Vani e Alex Ang Ribeiro .

Invicto em 2017, Cruzeiro joga sua primeira decisão do ano

Dentre as cinco partidas que o Cruzeiro disputou neste ano, em todas elas a equipe deixou o campo com os três pontos na conta. Para o sexto duelo oficial de 2017 e primeiro com caráter decisivo, a Raposa chega com apenas um provável desfalque em meio às peças que começaram o ano disponíveis para o técnico Mano Menezes.

Essa incerteza gira em torno do zagueiro Manoel, que foi poupado do último jogo do time por uma pancada sofrida no tornozelo direito, e pode não jogar contra o Voltaço. Com essa indefinição, a zaga do Cruzeiro no Rio de Janeiro deve ser composta por Leo e Caicedo.

Clima de decisão. É dessa forma que o comandante celeste, Mano Menezes, vê a partida desta quarta. Uma eliminação precoce em um dos torneios mais importantes do país não passa pela cabeça da Raposa, e por isso a atenção deve ser dobrada no jogo único.

"A alteração na Copa do Brasil foi significativa. Antes, jogávamos por uma primeira partida, onde o time visitante poderia conquistar uma classificação antecipada com uma diferença de dois gols. Independente do que acontecia nesse primeiro jogo, se não chegasse a essa vantagem, teria ainda a oportunidade do jogo em casa. Agora, não. Temos uma vantagem do empate, como visitante, mas a derrota nos tira da competição. Cria um caráter muito mais decisivo para a partida", disse Mano.

Entre os titulares que enfrentarão o Volta Redonda, Robinho vivenciará uma marca especial. A estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil será seu jogo de número 500 na carreira. "Significa muito chegar a essa marca de jogos, ainda mais com apenas 29 anos. Passa um filme na minha cabeça. Os primeiros jogos pelo Varginha e hoje consolidado nacionalmente no Cruzeiro", relembrou o atleta.

Robinho já passou por times como Santos, Coritiba e Palmeiras (Foto: Juliana Flister/Light Press/Cruzeiro)

De volta à Copa do Brasil, Voltaço quer superar sua última campanha no torneio

Entre os dias 12 e 18 de fevereiro, a agenda do Volta Redonda foi preenchida com adversários pertencentes à elite do futebol brasileiro. Vasco, Cruzeiro e Fluminense estão enchendo o calendário do Voltaço nesses dias, considerando Copa do Brasil e Campeonato Carioca.

Pelo estadual, o Volta Redonda bateu o Vasco por 1 a 0 no último domingo (12), empatando com o Gigante da Colina em seis pontos na tabela do Grupo C do Carioca. Depois de enfrentar o Cruzeiro, a equipe volta a sua atenção para a competição estadual, onde visita o Fluminense, que é líder do grupo e tem o dobro de pontos do Voltaço, no próximo sábado (18).

O duelo com a Raposa marca a volta do time carioca à disputa da Copa do Brasil, em que a última partipação da equipe no torneio foi em 2013. Na ocasião, foi eliminado ainda na primeira fase. O goleiro Douglas, coincidentemente revelado pela base do Cruzeiro, é quem vai defender a meta do Voltaço e comentou a dificuldade de enfrentar o time celeste.

"Vai ser um jogo muito difícil e vamos precisar entrar em campo com o mesmo empenho que tivemos contra o Vasco. O Cruzeiro tem um elenco de muita qualidade, mas precisamos vencer para nos classificarmos. Então, não adianta só nos defendermos para não tomar gol, vamos precisar jogar com inteligência para sair de campo com a vitória. Acredito muito na nossa equipe e tenho certeza que podemos conseguir a classificação", analisou.

Revelado pelo Cruzeiro, Douglas afirmou que agora quer "dar a vida" pelo novo clube (Foto: Wallace Feitosa/Volta Redonda FC)

Enfim regularizado, o meia Octávio chegou ao Volta Redonda por empréstimo junto ao Botafogo no início deste ano e estreou no último domingo. Contra o Vasco, o jogador entrou no lugar de Pipico, aos 34 minutos do segundo tempo e é opção para o técnico Cairo Lima contra o Cruzeiro.