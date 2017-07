Após partidas inconstantes, Diogo Barbosa volta se destacar pelo Cruzeiro

Diogo Barbosa esteve em campo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

Contratado junto ao Botafogo no fim de 2016, Diogo Barbosa se notabiliza por praticar um futebol ofensivo. O lateral celeste é o vice-líder em assistências do time, ao lado do atacante Rafael Sóbis, com cinco passes para arremates a gol.

Entretanto, passou por um período inconstante no clube. Nos últimos jogos, Barbosa vinha sendo cobrado pela torcida cruzeirense devido a erros técnicos e táticos, principalmente na defesa. Segundo o atleta, o desgaste físico causado por uma longa maratona de jogos era o principal vilão.

Poupado na última quinta-feira, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, voltou a atuar neste fim de semana, contra o Coritiba. Destacando-se com lances perigosos no ataque, Diogo colaborou com finalizações perigosas e deu a assistência para Thiago Neves fazer o primeiro tento, no Mineirão, em placar que terminou favorável ao time celeste em 2 a 0.

Após a partida, o jogador da Raposa destacou a importância de manter o ritmo apresentado diante da equipe paranaense no duelo frente ao Palmeiras pela Copa do Brasil, em São Paulo. A equipe mineira enfrenta o time alviverde pelo jogo de ida das quartas de final do torneio nacional na quarta (28), às 21h45.

"Sabemos que será um jogo difícil. Mas a vitória sobre o Coritiba nos trouxe de volta a confiança. Jogamos muito bem. Precisamos buscar um resultado muito bom fora de casa para depois lutarmos pela classificação em casa. Temos que marcar, mas com a bola, jogar e ter inteligência. O Palmeiras é uma equipe muito técnica e necessitamos nos doar muito, jogar de igual para igual. O peso da camisa do Cruzeiro é muito grande e temos de jogar, buscar o resultado. São dois jogos. Não se pode ir com muita sede ao pote e perder a classificação já no primeiro jogo”, analisou.

O confronto de quarta, será apenas o primeiro, na Arena Palmeiras, às 21h45. O segundo e decisivo acontecerá no dia 26 de julho, no Mineirão, no mesmo horário.