Apagão? Cruzeiro toma seis gols em dois jogos consecutivos após abrir o placar

Caicedo foi titular da equipe nos últimos cinco jogos, considerando Brasileirão e Copa do Brasil (Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro)

O Atlético-MG precisou de dois minutos para virar o placar para cima do Cruzeiro na tarde deste domingo (2), na Arena Independência, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa abriu o placar com Thiago Neves ainda no começo do primeiro tempo, mas dentro da mesma etapa, aos 47 e aos 49, o Galo fez 2 a 1. Os vilões da equipe celeste nesses lances foram Cazares e Fred, que ainda ampliou no segundo tempo. Resultado disso tudo: 3 a 1 para os alvinegros.

O gol de empate, marcado por Cazares, foi uma cobrança de falta que teve como endereço o fundo das redes de Fábio. Mas o segundo tento, do centroavante atleticano, acabou se concretizando em uma falha da defesa celeste: sozinho e sem marcação, Fred recebeu passe de Alex Silva e estufou a meta adversária. O terceiro gol do Galo, também de Fred, foi um mergulho que o jogador deu na bola após receber cruzamento de Cazares, e, mais uma vez, o camisa 9 dos donos da casa estava livre na área.

Sofrer três gols do time atleticano certamente não soou bem dentro do grupo cruzeirense, principalmente porque foi a Raposa quem abriu o placar no Horto. Mas se o Galo precisou de dois minutos para virar um placar de 1 a 0, o Palmeiras, na última quarta-feira (28), precisou de 19 para empatar um marcador que registrava 3 a 0 para a Raposa. A semelhança nessa história toda? O apagão celeste.

Na quarta, o time paulista duelava com os mineiros pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e, com um ótimo desempenho no primeiro tempo, na Arena Palmeiras, a equipe de Mano Menezes chegou a fazer 3 a 0, indo para o intervalo com essa vantagem. No entanto, na volta para a etapa complementar, o Porco empatou aos 19 minutos. Em resumo, o Cruzeiro sofreu seis gols em dois jogos seguidos, contra Palmeiras e Atlético, tendo aberto o placar em ambos.

A dupla de zaga titular do Cruzeiro atualmente, composta por Léo e Caicedo, vem sofrendo críticas. Eles estiveram em campo nas derrotas mais decisivas do time na temporada até então: na final do Campeonato Mineiro para o Atlético e na queda na Sul-Americana para o Nacional - partidas em que também foram notados deslizes coletivos da Raposa.

Os zagueiros Manoel e Dedé, que podem tomar a titularidade de Léo e Caicedo, estão em períodos de transição e recuperação, respectivamente. O primeiro vem fazendo alguns treinos físicos à parte e deve ser reintegrado aos trabalhos de grupo nesta semana, enquanto o segundo ainda não tem previsão. Fato é que o Cruzeiro terá toda a semana para trabalhar e ajeitar seu setor defensivo, já que no domingo (9), a equipe volta a duelar com o Palmeiras, desta vez pelo Brasileirão. A partida acontece no Mineirão, às 16h.

Duplas de zaga do Cruzeiro nas derrotas da equipe neste Brasileirão

Cruzeiro 2x0 Chapecoense: Léo e Caicedo

Bahia 1x0 Cruzeiro: Léo e Henrique (Murilo)

Corinthians 1x0 Cruzeiro: Léo e Murilo

Ponte Preta 1x0 Cruzeiro: Caicedo e Murilo

Atlético-MG 3x1 Cruzeiro: Léo e Caicedo