Alexis Messidoro é regularizado no Cruzeiro e fica à disposição de Mano para encarar o São Paulo

Messidoro treinou nesta quinta-feira entre os reservas do Cruzeiro (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O meia Alexis Messidoro teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) na tarde desta quinta-feira e já pode estrear pelo Cruzeiro, no duelo contra o São Paulo, no domingo (13), às 11h, no Morumbi, pela estreia no returno do Campeonato Brasileiro. O jogador participou de seu primeiro treino coletivo na Toca da Raposa II e compôs o time reserva.

O jogador, de 20 anos, chegou ao clube como moeda de troca na transferência de Ramon Ábila para o Boca Juniors, negociação que levou mais tempo que o esperado para se concretizar. Após tanta novela, Cruzeiro e o clube argentino enviaram os documentos dos respectivos jogadores, finalizando o problema. O jogador ficará na Raposa até dezembro de 2018, por empréstimo junto ao clube xeneize.

Messidoro será apresentado na manhã dessa sexta e concederá entrevista coletiva na Toca II, às 10h30. O meia realizou seu primeiro treino com o grupo celeste e atuou entre os reservas. Desta forma, o argentino deverá ser relacionado por Mano Menezes e ficará no banco de reservas no duelo contra o Tricolor Paulista.

No treino desta quinta, Mano apontou a escalação de um time misto para atuar no Morumbi, já que o Cruzeiro tem pela frente um jogo decisivo contra o Grêmio em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (16). A Raposa deverá entrar em campo no domingo com Rafael; Ezequiel, Léo, Digão e Bryan; Nonoca, Hudson (Romero) e Robinho; Alisson, Sassá e Sobis.