Levar vantagem para BH: Leo aposta em vitória no sul do país diante do Grêmio

Foto: Cruzeiro/Divulgação

O Cruzeiro está encerrando sua preparação para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no Beira-Rio, estádio do Internacional. Antes das atividades, o zagueiro Léo falou com a imprensa sobre o clássico nacional diante do time gaúcho, que será disputado nesta quarta-feira (16), às 21h45, na Arena do Grêmio.

O defensor acredita que a equipe mineira tem totais condições de vencer o Grêmio no sul. “Temos trabalhado nisso, pensando na vitória. Não sabemos ainda a equipe que vai jogar, pois a decisão é do Mano, mas o grupo todo está focado em fazer o melhor resultado para o Cruzeiro aqui em Porto Alegre. Sair daqui com a vitória seria um resultado muito positivo para nós jogadores. Esse é o nosso objetivo”, afirmou.

Questionado sobre o Grêmio, o zagueiro ressaltou a boa fase que os gaúchos vêm vivendo e o fato de também terem poupado jogadores no ultimo jogo do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. Leo acredita na força dos gaúchos, mas fez questão de ressaltar a tradição que o Cruzeiro tem nessas competições.

“Acreditamos que eles devem jogar com a mesma formação que vinha jogando antes, eles pouparam jogadores na última partida. É um time que deve vir com sua força máxima. Rápido e que se movimentam muito. São dois clubes com uma tradição enorme na competição. São vários títulos em campo. Vamos em busca do nosso objetivo que é avançar na competição e chegar a mais uma final pelo Cruzeiro”, finalizou o zagueiro.