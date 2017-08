Henrique 'esquece' Copa do Brasil e garante Cruzeiro focado diante do Sport

Henrique quer vitória para dar fim ao jejum de vitórias do Cruzeiro no Mineirão (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

O Cruzeiro disputou a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil na última quarta-feira, contra o Grêmio, e já tem compromisso marcado para o fim de semana. Nesse domingo (20), a equipe celeste enfrenta o Sport, em Belo Horizonte, às 16h, jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

O volante Henrique garantiu que o Cruzeiro está focado no Sport. Além de estar precisando da vitória para figurar no G6 do Brasileirão no fim da rodada, a Raposa trabalha para melhorar seu aproveitamento nos últimos jogos. Dos seis pontos disputados nas duas últimas partidas, a equipe celeste garantiu apenas um, no empate sem gols contra o Botafogo, no dia 6 de julho, no Mineirão.

“Temos que trabalhar e focar nossa meta sempre no jogo seguinte, e agora é contra o Sport. Sabemos da importância que é vencer em casa e dos nossos objetivos dentro da competição. Estamos com a cabeça focada, temos esquecer o que vem lá na frente. Estamos com pensamento total para este confronto”, disse o camisa 8.

A partida contra o Sport é extremamente importante para o Cruzeiro, já que as duas equipes possuem objetivos parecidos no campeonato. O Rubro-Negro de Recife possui 29 pontos e está na 5ª posição da tabela, enquanto o time celeste encontra-se na 9ª colocação, com 27 pontos.

"O duelo com o Sport é muito importante. Vamos jogar para vencer. E se não vier o resultado, vamos entrar para vencer de novo na quarta-feira. A gente luta a cada jogo, querendo superar o confronto que se passou. Não podemos nos abalar, porque futebol é dinâmico, tem que se estar sempre bem para as partidas”, afirma Henrique.

Outro fator considerável é que, até aqui, o Cruzeiro disputou nove partidas como mandante e venceu apenas quatro. Além disso, Raposa busca também findar o jejum de vitórias atuando no Mineirão. A equipe celeste empatou os últimos quatro compromissos atuando dentro de casa, sendo três pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil.

“A maioria das equipes está tendo dificuldades com mando de campo. Poucas delas estão tendo dificuldades e são as que estão lá na frente na tabela. O Sport está crescendo, buscando os primeiros lugares, é um time que vem mostrando suas qualidades coletivamente. Mas, temos que buscar nosso resultado que é a vitória”, concluiu o capitão celeste.