Diogo Barbosa se prepara para Brasileirão sem esquecer Copa do Brasil

Foto: Washington Alves/Light Press/Cruzeiro

O Cruzeiro disputa, atualmente, duas competições simultâneas: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Mas não é segredo para ninguém que a cabeça dos jogadores só pensam na copa, uma vez que a Raposa está nos preparativos para o segundo jogo da final da competição, diante do Flamengo. Antes disso, o time tem duas rodadas do Brasileirão pela frente. Apesar da ansiedade, o lateral Diogo Barbosa garante que a equipe está empenhada nos jogos que antecedem a finalíssima.

"O foco principal, eu não posso negar, que é a final do dia 27, pela Copa do Brasil. E vamos usar esse tempo para recuperar atletas que estão precisando. E os que estão bem, nós temos outras metas, temos jogos pelo Campeonato Brasileiro e não podemos fugir disso. Claro que tem o pensamento na Copa do Brasil, mas temos os nossos objetivos no Campeonato Brasileiro. E eles passam pelo jogo de domingo contra o Bahia e também no da próxima semana contra o Atlético-GO. Somos profissionais e vamos jogar essas partidas para vencer", disse.

Depois da vitória fora de casa, na última rodada, diante da Chapecoense, por 2 a 1, os atletas celestes tiveram dois dias de folga. Para o titular absoluto da lateral esquerda, foi tempo suficiente para se recuperar e volta inteiro aos preparativos, visando a partida diante do Bahia, no próximo domingo (17), às 19h, no Mineirão, válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2017.

"Descansei bastante nesses dois dias que tivemos. Renovei as forças e começamos uma semana forte, porque teremos um jogo difícil no domingo. E para continuar nessa sequência boa, precisamos vencer para manter esse bom ambiente e esse ar alegre e feliz aqui na Toca da Raposa. Somente com vitórias isso é possível", afirmou exaltando o bom momento interno vivido no clube.

Diogo Barbosa é um dos atletas mais utilizados pelo técnico Mano Menezes nesta temporada. Dos 59 jogos disputados pela Raposa, ele esteve em campo em 48 oportunidades. Descansado, ele avaliou o próximo adversário, que ocupa a 15ª posição na tabela de classificação, com 27 pontos conquistados, apenas um a mais do que o primeiro na zona do rebaixamento.

"O Bahia vem crescendo muito na competição. Tem um time forte, no primeiro turno constatamos que é um time muito rápido, não podemos facilitar as coisas para eles no Mineirão. O Brasileirão é muito difícil, não importa a sua posição na tabela. Quem tiver apto a jogar irá se preparar bem e vamos precisar estar bem para passar pelos adversários até a final da Copa do Brasil", afirmou.

Antes da final, o Cruzeiro enfrenta ainda o lanterna Atlético-GO, pelo Brasileirão. O jogo será no fim de semana anterior ao jogo decisivo. A Raposa viaja até Goiânia e enfrenta o time da casa, no dia 24 (domingo), às 16h, no Estádio Olímpico. Atualmente na sexta colocação, posição que garante classificação à Copa Libertadores, a equipe celeste soma 34 pontos, em 23 rodadas disputadas.