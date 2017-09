Léo faz gol decisivo em triunfo do Cruzeiro e alcança marca no clube: "Importante para mim"

Zagueiro atinge marca histórica no Cruzeiro (Foto: Washington Alves/Cruzeiro)

O Cruzeiro conquistou a sua décima vitória pelo Brasileirão neste domingo (17), contra o Bahia, por 1 a 0, e se manteve no G-6. Léo, autor do tento decisivo contra o Esquadrão do Aço, marcou pela 18ª vez, em 271 jogos pelo clube. O defensor alcançou a marca de terceiro maior zagueiro artilheiro, ficando atrás apenas de Geraldão, com 30 gols em 170 partidas, e Cris, que balançou as redes adversárias em 25 oportunidades, com 260 aparições pela equipe mineira.

O zagueiro também igualou outra marca histórica, pertencente a Bruno Rodrigo: nove gols no novo Mineirão. Na Raposa desde 2010, Léo é o terceiro jogador do atual elenco com o maior número de atuações com a camisa estrelada. O atleta comentou sobre o seu momento.

"O mais importante foi sair com a vitória, fico feliz. Novamente poder ajudar o Cruzeiro a sair vencedor. Cada gol que vou fazendo, isso vai acrescentando, é uma marca para mim. Aproximar dos zagueiros que mais fizeram gols com a camisa do Cruzeiro é muito importante para mim", concluiu.

Thiago Neves sai insatisfeito com partida cruzeirense

Apesar de sair com o resultado positivo, o Cruzeiro não fez uma boa partida contra os baianos, em Belo Horizonte. Essa, pelo menos, é a opinião de Thiago Neves. O meia que deu a assistência para Léo criticou a sua própria atuação e a de seus companheiros. "Não fomos bem, eu também não fui bem. Eu sei que o time precisa muito de mim. Mas tentei marcar mais e ajudar como dava", declarou.

Thiago perdeu um pênalti quando o placar ainda estava empatado em 0 a 0. No lance que originou a penalidade para a Raposa, Raniel foi derrubado na área baiana por Rodrigão. Ao cobrar, Thiago Neves viu o goleiro Jean se agigantar e defender a cobrança em seu canto esquerdo.

O Cruzeiro, agora, enfrentará o Atlético-GO, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (24), às 16h. Com os olhos voltados para a final da Copa do Brasil, é possível que Mano Menezes escale os jogadores reservas.