Fábio lamenta derrota para Coritiba: "Não conseguimos nos sobressair"

Fábio completou mais uma partida pelo Cruzeiro (Foto: Geraldo Bubniak/Light Press/Cruzeiro)

Acabou a invencibilidade de 13 jogos do Cruzeiro, nesta quarta-feira (18). A derrota para o Coritiba, por 1 a 0, com gol contra de Diogo Barbosa, impôs o oitavo revés da equipe cruzeirense no Campeonato Brasileiro de 2017.

A partida realizada no Couto Pereira foi fraca tecnicamente, em que pouco se viu das duas equipes. Isso frustrou o goleiro Fábio, que retornava ao time após resolver problemas particulares, que o afastaram de dois compromissos da Raposa na competição.

“Infelizmente aconteceu a derrota, não conseguimos nos sobressair, como fizemos nessa sequência de vitórias e invencibilidade, mas são coisas que acontecem somente no futebol. Temos a oportunidade no clássico, diante de nosso torcedor, de fazer um grande jogo e esperamos fazer uma boa apresentação dentro de casa para conseguirmos a vitória”, disse.

Fábio ressaltou a importância da rápida recuperação do Cruzeiro na sequência do certame nacional, especialmente no clássico, contra o maior rival, o Atlético-MG. “Temos jogos importantes pela frente e domingo é um deles. A gente vai fazer de tudo para voltar a vencer e espero que seja nesse domingo. Nosso torcedor dentro do Mineirão é sempre importante, fazendo o incentivo”, finalizou.

O duelo contra os alvinegros será realizado no próximo domingo, às 17h, no Mineirão, válido pela 30ª rodada do Brasileirão.