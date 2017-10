Cruzeiro bate Coritiba nos pênaltis e fatura tetracampeonato do Brasileiro Sub-20

INCIDENCIAS: JOGO VÁLIDO PELA GRANDE DECISÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20, A SER REALIZADO NO COUTO PEREIRA, ÀS 16H30 DO DIA 20 DE OUTUBRO.

A escrita final da trama do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2017, entre Cruzeiro e Coritiba, foi concluída nas penalidades máximas. Nesta sexta-feira (20), no Couto Pereira, os mineiros venceram os paranaenses por 7 a 6 nos pênaltis após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, mesmo placar do jogo de ida, no dia 12 de outubro, em Minas Gerais.

O Cruzeiro voltou a conquistar o Brasileiro Sub-20 após cinco anos. A equipe mineira agora soma os títulos de 2007, 2010, 2012 e 2017, seguindo como a maior vencedora da história da competição. Já o Coxa tentava uma conquista inédita, mas não foi desta vez, e o estado do Paraná segue sem ter representantes dentre os campeões.

Após empate, decisão vai para os pênaltis

O placar da partida foi aberto pelos donos da casa, ainda no primeiro tempo. Aos 36 da etapa inicial, Mosquito foi até a linha de fundo e cruzou na área celeste, mas o goleiro Vitor Eudes tirou com a mão direita. Na sobra, Índio completou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Cruzeiro chegou ao empate para dar esperanças ao seu torcedor. Marcelo, autor do gol da Raposa na partida de ida, cruzou da esquerda, e o artilheiro Jonata subiu mais que a defesa do Coxa para colocar no canto esquerdo do goleiro Arthur. Jonata marcou seu quinto gol no torneio e se isolou na artilharia celeste.

A partida terminou empatada em 1 a 1, assim como o duelo de ida. A decisão do torneio, então, foi para os pênaltis. Nixon abriu as cobranças para a Raposa e converteu, e Victor defendeu a de Mosquito logo em seguida: 1 a 0 para os visitantes. Vander, Cesinha e Marcelo foram eficientes contra o gol do Coxa, assim como Romeu, Thalysson e Fernandinho converteram contra a meta celeste.

Thonny Anderson teve a chance de fazer 5 a 3, mas acabou isolando, e o Coritiba empatou em 4 a 4 com Ruschel. Marcio converteu para a Raposa, Fernando fez para os paranaenses, e Victor Luis bateu para fora: 5 a 5, e a chance de levar o título ficou nas mãos do Coxa. Romercio, caso fizesse, consagraria o Coritiba campeão, mas parou na defesa de Vitor. Rissi marcou para os mineiros, e Vitor Carvalho deixou o dele para os donos da casa. Em seguida, Lucas fez 7 a 6.

A cobrança seguinte foi para os pés de Marcos Moser, que mandou baixo. O goleiro celeste Vitor fez a defesa, preocupou-se em recuperar a bola que quase passou pela linha e, com isso, encerrou as penalidades máximas no Couto Pereira: 7 a 6 para o agora tetracampeão do Brasileiro Sub-20.

Foto: Divulgação/Cruzeiro

Veja como foram as cobranças em sequência:

6x7 - PEGOU, VICTOR! Goleiro do Cruzeiro defende pênalti de Mozer.

6x7 - GOL DO CRUZEIRO! Lucas Soares converte para a Raposa.

6x6 - GOL DO CORITIBA! Vitor bate no meio do gol.

5x6 - GOL DO CRUZEIRO! Ricci marca.

5x5 - PEGOU VICTOR! Romercio bate fraco e Victor pega.

5x5 - PARA FORA! Victor Luis bate para fora! A bola toca na trave e sai.

5x5 - GOL DO CORITIBA! Fernando bate com categoria.

4x5 - GOL DO CRUZEIRO! Marcio cobra forte e marca.

4x4 - GOL DO CORITIBA! Ruschel bate no canto. Vamos para as alternadas.

3x4 - ISOLOU! Thonny Anderson bate por cima!

3x4 - GOL DO CORITIBA! Fernandinho bate no meio do gol.

2x4 - GOL DO CRUZEIRO! Marcelo faz paradinha, bate no canto e marca.

2x3 - GOL DO CORITIBA! Thallyson bate no alto.

1x3 - GOL DO CRUZEIRO! Cesinha desloca o goleiro.

1x2 - GOL DO CORITIBA! Romeu bate no canto direito.

0x2 - GOL DO CRUZEIRO! Vander bate com categoria.

0x1 - DEFENDEU, VICTOR! Mosquito perde a cobrança!

0x1 - GOL DO CRUZEIRO! Nixon abre o placar!

Trajetória do Cruzeiro no Brasileiro Sub-20

Primeira fase - Grupo D

28/06 – Cruzeiro 0 x 1 Palmeiras

20/07 – Vitória 2 x 2 Cruzeiro – gols: Jonata (2)

26/07 – Cruzeiro 1 x 0 Atlético-PR – gol: Vander

03/08 – Vasco 2 x 3 Cruzeiro – gols: Márcio, Marcelo e Thonny Anderson

Segunda fase - Grupo F

16/08 – Cruzeiro 1 x 0 São Paulo – gol: Jonata

24/08 – Chapecoense 0 x 3 Cruzeiro – gols: Nickson (2) e Thonny Anderson

30/08 – Fluminense 1 x 1 Cruzeiro – gol: Lucas Soares

06/09 – Cruzeiro 1 x 1 Fluminense – gol: Jonata

13/09 – Cruzeiro 1 x 0 Chapecoense – gol: Thonny Anderson

20/09 – São Paulo 2 x 0 Cruzeiro

Semifinal

28/09 – Cruzeiro 0 x 0 Atlético-PR

04/10 – Atlético-PR 1 x 1 Cruzeiro – gol: Marcelo

Final

12/10 – Cruzeiro 1 x 1 Coritiba

20/10 – Coritiba 1 (6)x(7) 1 Cruzeiro