Em ano pré-Copa do Mundo, Cruzeiro recusa proposta internacional por Arrascaeta

Foto: Rafael Ribeiro/Light Press/Cruzeiro

Dono da camisa 10 do Cruzeiro, o meia Arrascaeta esteve na mira no Orlando City nos últimos dias, que fez uma proposta à Raposa para tirar o uruguaio do Brasil. A oferta foi no valor de 6 milhões de euros (cerca de 23 milhões de reais), mas a diretoria celeste recusou a oferta do clube norte-americano segundo o portal Globoesporte.com.

O meia também defende a Seleção Uruguaia, em que é titular e veste a 10 da Celeste. Recorrentemente lembrado pelo técnico Óscar Tabárez, Arrascaeta pode valorizar ainda mais no ano que vem com a disputa da Copa do Mundo pela frente. Esse, inclusive, é um dos motivos da recusa da Raposa, que pode ter negociações ainda mais vantajosas no futuro pela participação do jogador no Mundial da Rússia.

O Cruzeiro é dono de 25% dos direitos econômicos de Arrascaeta, sendo o restante parcelado entre o Grupo Figger, um investidor e o Defensor-URU, antigo clube do meia. O jogador chegou à Toca no começo de 2015, sendo na época sondado também pelo Internacional. Já finalizando sua terceira temporada no clube mineiro, Arrascaeta disputou 138 partidas e marcou 34 gols.

No mercado do Cruzeiro, já teve peça dando adeus. A Raposa negociou o lateral-esquerdo Diogo Barbosa com o Palmeiras, e o atleta deixou a Toca depois de uma temporada bastante regular. Nesta semana, pode ser resolvida ainda a situação do volante Hudson, emprestado o time celeste pelo São Paulo até o fim da temporada.