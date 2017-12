Mano Menezes cita qualidades de Egídio e garante: "Vai fazer um grande ano no Cruzeiro"

Google Plus

Mano acredita que Egídio pode substituir Diogo Barbosa à altura (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

Após a saída de Diogo Barbosa para o Palmeiras, o Cruzeiro agiu rápido e repatriou Egídio, bicampeão brasileiro pela Raposa e que estava no próprio clube paulista. O lateral-esquerdo é o primeiro reforço celeste para a próxima temporada. Em entrevista coletiva nessa sexta-feira (1º), na Toca da Raposa II, o técnico Mano Menezes exaltou o potencial do jogador.

Segundo o comandante, Egídio tem totais condições de substituir Diogo Barbosa à altura. Mano também citou as principais qualidades do atleta de 31 anos.

"É um ótimo jogador", afirmou. "Quando perdemos Diogo Barbosa, trabalhamos a possibilidade de tê-lo. Eu disse que ele tem ótimo acabamento, finalização, e o ajuste da marcação penso que é mais fácil de fazer. Para um jogador inteligente como é, sei que vai fazer um grande ano com a gente", projetou.

Egídio, que tem vínculo com o Palmeiras até o fim de dezembro, realizará exames médicos em Belo Horizonte após o encerramento do Campeonato Brasileiro. O jogador assinará vínculo com o clube mineiro por dois anos.

Além de Egídio, a Raposa deve ir ao mercado para buscar outro lateral-esquerdo, já que o apenas questionado Bryan está à disposição de Mano Menezes. O nome de Victor Luís, que pertence ao Palmeiras mas disputou o Brasileirão pelo Botafogo, é ventilado pelos lados da Toca da Raposa.

No Palmeiras, Edígio disputou 101 jogos, balançou as redes três vezes e distribuiu 12 assistências. Ele conquistou dois títulos pelo Verdão: Copa do Brasil de 2015 e Campeonato Brasileiro de 2016. Pelo Cruzeiro, em 2013 e 2014, foram 107 partidas, quatro tentos 17 passes para gol e três conquistas coletivas: um Campeonato Mineiro (2014) e dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014).