Com atuação segura, Flamengo goleia Nacional-SP e garante vaga na terceira fase

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, disputada no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul

Flamengo e Nacional-SP se enfrentaram nesta noite de quarta-feira (11), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, lutando por uma vaga na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O rubro-negro, atual campeão da Copinha, levou a melhor e avançou para a terceira fase da competição. A equipe carioca goleou o time paulista pelo placar de 6 a 0.

Agora o Flamengo tem pela frente o São Caetano, que venceu o Goiás por 2 a 1. O rubro-negro já enfrentou o azulão na fase de grupos, mas os times ficaram no empate. A partida pela terceira fase será realizada nessa sexta (13), às 21h, em Osasco.

Um fato curioso do jogo foi quando Kleber foi substituído para a entrada de Wesley. O lateral, autor de um dos gols da equipe, foi chamado pela torcida de Toró, por ter uma aparência similar ao ex-jogador do Flamengo. O atleta fez o seu segundo gol na Copinha 2017.

O atleta Moraes estava inscrito na Copa São Paulo, mas até a segunda rodada da competição não tinha sido relacionado. Com a lesão de Michael, ele foi chamado para se juntar ao grupo. Jogou como titular ainda pela última rodada da fase de grupos e teve uma bela atuação. Nesta partida contra o Nacional, converteu um gol e participou de outros dois.

Flamengo manda no primeiro tempo; Vinicius Júnior faz papel de garçom

A partida começou como todos esperavam e o Flamengo tomou a iniciativa indo para o campo de ataque. Logo aos 2 minutos de jogo, o volante Theo cruzou uma linda bola para o lateral Kleber, que cabeceou para baixo e abriu o placar.

O time rubro negro mandava no jogo, enquanto o Nacional estava aparentemente assustado com o gol levado muito cedo. As chances para o Flamengo naturalmente estavam aparecendo e, mesmo com ritmo lento, a equipe da Gávea tinha mais a posse de bola.

Não demorou muito para a estrela de Vinícius Júnior brilhar. Aos 15 minutos, o garoto de 16 anos chegou na linha de fundo, bagunçou a vida dos jogadores paulista, fez bela jogada, entrou na área e passou para Moraes, que de primeira soltou uma bomba para marcar o segundo do Fla.

O técnico Tognasini não estava gostando da atuação do seu time, então realizou três substituições de uma vez. As alterações pareciam ter surgido efeito, pois o time paulista saiu mais para o jogo. Porém, em um contra-ataque sensacional do Flamengo, Jean Lucas tocou para Vinicius, que avançou e encontrou Patrick, o camisa 10 da equipe cortou o zagueiro com a perna esquerda e chutou com a direita por baixo do goleiro.

Vinícius continuou como grande destaque e, aos 38 minutos, o garoto arrancou pela ponta direita e tocou para Lincoln, que sozinho só teve o trabalho de empurrar para a rede. A única chance clara de gol do Nacional-SP aconteceu no final da primeira etapa quando Steylor driblou e cruzou para a área, mas o atacante Daniel, sozinho, chutou por cima do gol.

Garotos da Gávea não pisam no freio; Popoca testa jogadores

O Nacional começou o segundo tempo ameaçando um pouco mais a vida do goleiro Gabriel e criando algumas oportunidades, mas o Flamengo soube administrar bem, apostando em alguns contra-ataques com pouca intensidade.

Porém, aos 25 minutos, o Nacional voltou a recuar na defesa quando Milton Borges cometeu falta forte e, como já havia levado cartão amarelo no primeiro tempo, acabou expulso pelo juiz da partida. Com um a menos, o time paulista não teve escolha e precisou voltar a segurar o Flamengo, que criava mais oportunidades.

Aos 28 minutos, após escanteio, Vinícius Silva limpou o zagueiro e chutou para a defesa do goleiro Lucas. No rebote, João Pedro subiu para cabecear e marcar 5 a 0 Flamengo. O sexto gol saiu depois de um lindo lançamento de Moraes, Vinícius cruzou e Lucas Silva completou para o gol.