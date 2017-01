Flamengo tem quatro convocados e é o time com mais representantes na Seleção

(Foto: Divulgação/Flamengo)

O Flamengo voltou a ser destaque na Seleção Brasileira depois de seis anos. Com quatro jogadores na lista de Tite, divulgada na manhã desta quinta-feira (19), para o amistoso diante da Colômbia, o rubro-negro será a equipe com mais representantes. Alex Muralha, Jorge, Willian Arão e Diego foram os nomes.

Convocando apenas atletas que atuam no Brasil, o técnico Tite contará com quatro peças fundamentais no ano do Flamengo. Repetindo o que já havia feito, o comandante chamou o goleiro Alex Muralha, que deve ficar na reserva esperando a oportunidade de estrear. Já Jorge ganha a chance de estar com a equipe principal, além de Willian Arão, que foi lembrado pela primeira vez. Diego vestirá a camisa verde e amarela depois de sete anos.

Muralha tem figurado a Seleção e, nesse amistoso, pode defender a meta brasileira pela primeira vez, mas disputa vaga com o campeão olímpico Wéverton, do Atlético-PR. O lateral Jorge era figura frequente das listas do Sub20 e por pouco ficou fora dos Jogos Olímpicos. Assim como o jovem, Willian Arão era cotado para outras convocações, mas ganhou a primeira oportunidade desta vez.

Diego, grande destaque do Flamengo na última temporada, cumpriu o objetivo de ajudar o rubro-negro e voltar à Seleção. O camisa 35 estreou aos 17 anos, ainda em 2003, e teve melhor momento na Copa América de 2004, quando foi campeão com o Brasil.

Na última vez que o Flamengo teve tantos jogadores convocados, Renato Abreu, Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho ainda atuavam com a camisa rubro-negra. Os três estiveram no Super Clássico das Américas em 2011, vencendo a Argentina em Córdoba.

O amistoso entre Brasil e Colômbia será inteiramente dedicado às vítimas da tragédia em Medellín, que vitimou 71 pessoas, incluindo a delegação da Chapecoense, que iria até o país disputar a grande final da Sul-Americana diante do Atlético Nacional. Toda renda da partida será revertida às famílias. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira (25), às 21h45, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).