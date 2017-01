Buscando enxugar elenco, Fla negocia saídas de Paulo Victor e Marcelo Cirino

(Foto: O Globo)

Não houve muito barulho da torcida do Flamengo por conta dessas negociações. Depois de anos acostumando-se a perder seus principais jogadores da temporada para outros clubes, muitas vezes dentro do próprio país, o clube da gávea tem hoje uma saúde financeira invejável, capaz de segurar seus craques e negociar apenas quem lhe convém.

Reserva desde sua contusão no início do campeonato brasileiro, o goleiro Paulo VIctor não vinha atuando regularmente graças as grandes exibições de seu companheiro Alex Muralha, contratado no início de 2016 justamente para brigar pela posição com o arqueiro revelado na gávea. Com poucas chances de jogar e deixando clara sua insatisfação com o banco de reservas, o goleiro campeão carioca de 2014 foi a favor de buscar um novo clube. Sem espaço no mercado brasileiro, talvez pela grande safra de jogadores da posição que temos atualmente, Paulo Victor acabou assinando contrato com o Gaziantepspor, da Turquia. O acordo tem a duração de 18 meses e não renderá nenhum dinheiro ao Fla, exceto a economia do salário do goleiro.

Situação mais complicada envolveu a negociação pelo atacante Marcelo Cirino. Muito criticado pela torcida, o camisa 7 não vivia um bom momento no rubro-negro e não aparentava ter clima para continuar no clube. Vindo para o Fla depois de ter metade de seus direitos comprados pela Doyen Sports, Cirino foi, sem dúvida nenhuma, a contratação mais arriscada da gestão Bandeira de Melo. Apesar do apoio da nação e de um início promissor no campeonato carioca, o atacante revelação do campeonato brasileiro de 2013 teve queda vertiginosa ainda no segundo semestre de 2015, somada a episódios polêmicos fora dos gramados. perdeu a titularidade e o prestígio com os rubro-negros. No ano seguinte, mesmo com o apoio do técnico Muricy Ramalho nos primeiros meses, Cirino novamente não correspondeu ao que se esperava dele, e sua venda se tornou uma prioridade no clube. Fechando contrato com o Internacioal, que irá pagar cerca de 1,5 milhões de reais por 20% de seus direitos econômicos à Doyen, Cirino irá disputar a segunda divisão do brasileirão com o time de Porto Alegre, buscando não só reerguer o clube bicampeão da Libertadores após a sua primeira queda, mas também recuperar o futebol que o fez se tornar um dos jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro há 3 anos atrás.

Com esse alívio na folha salarial, o Fla ainda busca um atacante que jogue pelos lados do campo para fechar o elenco nessa primeira metade de ano. O nome do colombiano Berrío, campeão da Libertadores e um dos destaques do Atletico Nacional em 2016, é o favorito para conquistar a vaga no esquema de Zé Ricardo, que costuma jogar com 2 homens de velocidade pelas pontas, no tradicional 4-3-3. O atleta viria provavelmente para substituir Gabriel no time titular, já que o camisa 17 também não é unanimidade entre os torcedores.