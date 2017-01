De volta à seleção, Diego Ribas almeja novas convocações: "Meu objetivo"

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Na noite desta quarta-feira (25), o Estádio Nilton Santos, o Engenhão, receberá o 'Jogo da Amizade', protagonizado por Brasil e Colômbia. A partida tem como objetivo ajudar as famílias das vítimas do trágico acidente aéreo envolvendo a equipe da Chapecoense em Medelín que deixou 71 mortos. Como a data não estava prevista no calendário da FIFA, apenas jogadores que atuam no Brasil foram convocados. Oportunidade para novatos estrearem e experientes voltarem a vestir a camisa da seleção brasileira. E, um deles é o meio campo Diego, atualmente no Flamengo, e, há alguns anos sem ser convocado, volta a representar o país e trabalhará pela primeira vez com o técnico Tite.

"Não chega a ser segredo que eu admiro demais o Tite como ser humano e profissional. Sempre escutei muitos elogios dele por parte dos companheiros que puderam trabalhar com ele e pude perceber isso agora. Apesar do pouco tempo, está sendo muito proveitoso e prazeroso está sendo dirigido por ele", declarou Diego Ribas.

Mesmo que o objetivo da partida seja a soledariedade com os habitantes de Chapecó e com as famílias das vítimas do acidente, a oportunidade de voltar a vestir a camisa da seleção brasileira causa felicidade a Diego. Realizando um bom final de temporada pelo Flamengo, o meio campo visa poder estar presente nas próximas convocações de Tite.

"É prazeroso poder ajudar com o dom que eu tenho que é jogar futebol. Espero que a gente possa ajudar um pouco aos que se envolveram diretamente ou não nessa tragédia que tanto nos abalou", disse.

"Chegar na seleção é muito difícil. Mais difícil ainda é se manter. Para isso, é necessário muita dedicação e concentração. O objetivo de todos nós aqui, independente da idade é estar presente tanto nesta convocação quanto na próxima", projetou Diego.