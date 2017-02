Promessa do Flamengo, Felipe Vizeu é especulado na Itália

(Foto: CBF)

Autor de quatro gols com a camisa da Seleção Brasileirão no Sul-Americano Sub-20, o centroavante Felipe Vizeu, de apenas 19 anos, tem chamado a atenção de muitos olheiros pelo mundo. De acordo com informações divulgadas pela imprensa italiana nesta sexta-feira (10), Juventus e Fiorentina buscam a contratação da revelação do Flamengo.

Anteriormente, Vizeu foi especulado em grandes equipes da Europa como Real Madrid, Lazio e Chelsea. Graças ao destaque no Sul-Americano, jornais italianos destacaram o interesse de agentes de Fiorentina e Juventus.

Com contrato valido até 2020, Felipe Vizeu já marcou cinco gols com a camisa do Flamengo em sua primeira temporada nos profissionais. Além disso, ele foi um dos principais jogadores da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016, conquistada pelo clube.

O atacante estará em campo na última partida decisiva do Brasil no Sul-Americano, partida que pode selar a classificação da Seleção Brasileira ao Mundial ou a eliminação no torneio.