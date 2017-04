Réver é questionado sobre polêmica do Brasileiro de 87 e afirma: "Fla é hexa"

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

No final da tarde desta quarta-feira (19), após o jogo treino ocorrido no Ninho do Urubu, o zagueiro e capitão Réver concedeu uma coletiva de imprensa e falou sobre diversos assuntos, inclusive de seu novo companheiro de zaga, o argentino Donatti: "Não só o setor defensivo está muito bem servido, como as outras posições também. Eu e Donatti estamos jogando juntos no momento. opção do treinador, mas quem estiver jogando vai dar o melhor em prol do Flamengo. Vamos buscar fazer isso sempre independentemente de Réver, Vaz, Juan ou Léo Duarte".

Réver falou também sobre a situação de Rafael Vaz: "Eu sou muito amigo do Rafael, tenho conversado bastante com ele sobre a situação. Procuro ajudar de alguma maneira. Rafa é um menino muito bom. Tivemos vários exemplos no dia a dia. Jogadores acabaram dando a volta por cima. Acredito que ele possa dar a volta por cima. Quanto a futebol, não preciso nem comentar. Tem talento enorme, acredito que tem tudo para dar a volta."

O jogador foi questionado referente a polêmica do Brasileiro de 1987, com a finalidade de saber se isso interfere, de alguma maneira, no elenco: "Isso não vai interferir em nada no nosso dia a dia. Cheguei aqui com a discussão. Flamengo é hexa. Conquistou isso em campo. Futebol se resolve em campo. Não temos que discutir isso, principalmente os do atual elenco. Temos que procurar vencer. Esse é o nosso maior objetivo."

Confira outros trechos da coletiva de Réver:

- Volta de Ederson em treinos:

"Ederson é exemplo a ser seguido. O dia a dia dele vem sendo muito bom, vem treinando bem e vai estar preparado para ajudar quando for chamado, como sempre faz. Temos acompanhado o dia a dia dele não só hoje. Ele está tentando se encontrar, assim como quando teve a lesão. Tenho acompanhado a rotina dele e estou muito feliz com o empenho. Vai nos ajudar muito, como ajudou até hoje. Acho que não vai sentir tanto a parte física, porque sempre se cuidou muito bem."

- Semifinal e a vantagem do empate:

"Eu particularmente não gosto muito. Prefiro ter que buscar o resultado, porque a equipe tem que entrar mais atenta. Clássico é muito equilibrado. Se o jogo tiver ruim, a vantagem será fundamental a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Temos que buscar a vitória sempre. Equipe que busca em cima de empate acaba se prejudicando."

- Lesão de Diego:

"Ao mesmo tempo que lamentamos a cirurgia do Diego, mas nós temos confiança no nosso companheiro que vai entrar e assumir essa função do Diego. Temos jogadores importantes, assim como próprio Sávio, menino da base que vem demonstrando condições de fazer o que o técnico pede", finalizou o capitão.