Éverton Ribeiro comemora triunfo e ressalta: "Estávamos precisando da vitória"

Éverton comemora gol (Foto: Divulgação / Flamengo)

O Flamengo venceu o Coritiba por 2 a 1, na Iha do Urubu, nesse sábado (23), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tendo sido essencial na vitória, dando uma assistência e mostrando classe e frieza para converter o gol de pênalti – sofrido por Vinícius Júnior –, o meia Éverton Ribeiro mostrou-se decisivo no confronto.

O camisa 7 vinha atuando na ponta direita, porém, no confronto desse sábado, jogou na posição de Diego Ribas, que ficou de fora da partida após ser diagnosticado com desgastes físicos.

"Para mim, é indiferente. Quando jogo pelo meio, tenho um pouquinho mais de liberdade, porém na lateral foi onde eu consegui me firmar no futebol brasileiro. Sempre que precisar, quando alguém tiver fora, ou o treinador optar por me colocar no meio, estarei à disposição", disse.

Depois de três jogos sem vencer, o meia admitiu que o Flamengo se sentiu mais aliviado com a vitória. O time rubro-negro nas últimas três rodadas perdeu para o Grêmio, e empatou com Cruzeiro e Palmeiras, respectivamente.

"Estávamos precisando desta vitória. Ainda mais como foi, difícil, no finalzinho, dá tranquilidade para poder trabalhar, continuar acertando o nosso time para ir melhorando cada vez mais", finalizou Éverton.