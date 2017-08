Rafael Vaz celebra vinda de Rueda e afirma: "Já confia em mim"

Com boa afinidade com Rueda, Vaz elogia o novo técnico. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Nesta segunda-feira (21), o elenco rubro-negro voltou de folga e treinou normalmente durante a manhã no Ninho do Urubu. Buscando passar para a final da Copa do Brasil, o time carioca enfrentará o Botafogo pelo jogo da volta, na semifinal, nesta quarta-feira (23).

Rafael Vaz, que reencontrou a titularidade no último jogo em posição diferente, concedeu uma coletiva de imprensa após o treino na Sala de Imprensa Victorino Chermont.

Atuando pela lateral esquerda, o zagueiro comentou sobre atuação na posição e comentou sobre o novo técnico: "É muito gratificante e bom saber que o professor, que chegou há pouco tempo, já confia em mim. Espero ter correspondido a expectativa dele. Estou feliz em ter jogado na esquerda. Ele está passando o máximo de informação possível nesse curto espaço de tempo com a gente. Com a experiencia que tem, está passando tudo muito bem e o grupo está assimilando o que ele quer. Na quarta-feira, o time já vai ter a cara do treinador. Uma equipe bem intensa, como ele mesmo costuma dizer o tempo todo."

Carregando um 0 a 0 no jogo de ida, no Estádio Nilton Santos, Rafael Vaz falou em como pode ser a semifinal e a decisão de quem passará, exaltando os jogadores que estarão em campo: "Envolve muita coisa. É um ano de trabalho que não está sendo fácil, que para nós vale tudo. O Flamengo está jogando todas as suas cartas nesta partida. Estamos totalmente focados. Quem estiver em campo dará o máximo para o Flamengo sair com a vitória."

Finalizando, o jogador opinou sobre como deve ser o possível comportamento das equipes em campo: "Acho que a postura será a mesma do outro jogo. Não podemos nos expor totalmente. A partida tem 90 minutos, não adianta querer resolver em 10. O treinador vai passar a melhor forma de jogar e tem muito tempo. Com cautela, podemos ter o resultado positivo", finalizou.