Jogo Flamengo x Atlético-PR AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro 2017

No primeiro turno, Flamengo e Atlético-PR se enfrentaram na Arena da Baixada em Curitiba. O jogo terminou em 1 a 1, com gols de Mancuello para o Flamengo e Thiago Heleno para o Atlético-PR.

Desfalques do Flamengo: Réver e Renê (machucados) ; Márcio Araújo (suspenso)

Provável Flamengo: Diego Alves, Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Miguel Trauco; Rômulo, Mancuello e Everton Ribeiro; Vinícius Júnior, Geuvânio e Paolo Guerrero.

Desfalques do Atlético-PR: Jonathan (Machucado)

Provável Atlético-PR: Weverton; Zé Ivaldo, Wanderson, Thiago Heleno e Fabrício; Pavez, Eduardo Henrique (Matheus Rossetto) e Guilherme; Sidcley (Lucas Fernandes), Nikão e Ribamar.

Já o Flamengo vem de um sequência ruim no Campeonato Brasileiro, dos últimos 5 jogos, são três derrotas, um empate e apenas uma vitória, que foi conquistada contra o Atlético-GO no Rio de Janeiro, por 2 a 0, com a jovem promessa Vinicius Júnior marcando os dois gols.

O Atlético-PR vem embalado no Campeonato Brasileiro, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. O time comandado por Fabiano Soares vem de um empate contra o Grêmio fora de casa (0 a 0).

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, do jogo entre Flamengo x Atlético-PR ao vivo no estádio Luso-Brasileiro, valendo pela 22º rodada do Campeonato Brasileiro de 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 16:00hs, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!